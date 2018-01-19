Whatsapp'dan Yeni Uygulama ! Yakında Türkiye'ye de Geliyor

Whatsapp bir süredir merakla beklenen yeni sürümünü kullanıma sundu. Facebook'un sahibi olduğu Whatsapp bir süre önce Whatsapp Business adında bir sürümü yayına sunacağını, bu sürümün işletmelere büyük kolaylık sağlayacağını açıklamıştı. Whatsapp Business dönemi resmen başladı.

Bir süredir beta sürümünün test edildiği bildirilen Whatsapp Business'in tam sürümü Google Play üzerinden yayımlandı. Uygulamanın kısa süre içerisinde ios tabanlı cihazlar için de Appstore'a konulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Şimdilik İtalya, Meksika, İngiltere, ABD ve Endonezya için kullanıma sunulan uygulamanın önümüzdeki günlerde Türkiye'de dahil olmak üzere bir çok ülkede kullanıma sunulması bekleniyor.

Whatsapp Business Nedir?

WhatsApp Business, küçük işletme sahipleri düşünülerek oluşturulmuş ücretsiz özel bir Android uygulamasıdır. Bu uygulama sayesinde işletmeler mesajları otomatik hale getiren, sıralayan ve hızla yanıt veren araçlarla müşterileriyle iletişimde kalabilir.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA