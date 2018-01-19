Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Whatsapp'dan Yeni Uygulama ! Yakında Türkiye'ye de Geliyor

Whatsapp bir süredir merakla beklenen yeni sürümünü kullanıma sundu.Whatsapp Business nedir? Facebook'un sahibi olduğu Whatsapp bir süre önce Whatsapp Business adında bir sürümü yayına sunacağını, bu sürümün işletmelere büyük kolaylık sağlayacağını açıklamıştı. Whatsapp Business dönemi resmen başladı.

banner396

Whatsapp'dan Yeni Uygulama ! Yakında Türkiye'ye de Geliyor

Whatsapp bir süredir merakla beklenen yeni sürümünü kullanıma sundu.Whatsapp Business nedir? Facebook'un sahibi olduğu Whatsapp bir süre önce Whatsapp Business adında bir sürümü yayına sunacağını, bu sürümün işletmelere büyük kolaylık sağlayacağını açıklamıştı. Whatsapp Business dönemi resmen başladı.

19 Ocak 2018 Cuma 10:25
Whatsapp'dan Yeni Uygulama ! Yakında Türkiye'ye de Geliyor

Whatsapp'dan Yeni Uygulama ! Yakında Türkiye'ye de Geliyor

Whatsapp bir süredir merakla beklenen yeni sürümünü kullanıma sundu. Facebook'un sahibi olduğu Whatsapp bir süre önce Whatsapp Business adında bir sürümü yayına sunacağını, bu sürümün işletmelere büyük kolaylık sağlayacağını açıklamıştı. Whatsapp Business dönemi resmen başladı.

Bir süredir beta sürümünün test edildiği bildirilen Whatsapp Business'in tam sürümü Google Play üzerinden yayımlandı. Uygulamanın kısa süre içerisinde ios tabanlı cihazlar için de Appstore'a konulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Şimdilik İtalya, Meksika, İngiltere, ABD ve Endonezya için kullanıma sunulan uygulamanın önümüzdeki günlerde Türkiye'de dahil olmak üzere bir çok ülkede kullanıma sunulması bekleniyor.

Whatsapp Business Nedir?

WhatsApp Business, küçük işletme sahipleri düşünülerek oluşturulmuş ücretsiz özel bir Android uygulamasıdır. Bu uygulama sayesinde işletmeler mesajları otomatik hale getiren, sıralayan ve hızla yanıt veren araçlarla müşterileriyle iletişimde kalabilir.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
WhatsAppWhatsapp BusinessWhatsapp Business Yayında
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski Sevgilisini İnternette Gizlice Takip Edenlere Kötü Haber! Güncelleme Geliyor
Eski Sevgilisini İnternette Gizlice Takip Edenlere Kötü Haber! Güncelleme Geliyor
İnternette Yeni Trend 'Bunlar Salak Mı?' Dedirtiyor! Bakın Ne Yiyorlar
İnternette Yeni Trend 'Bunlar Salak Mı?' Dedirtiyor! Bakın Ne Yiyorlar
Wikipedia'dan Türkiye Açıklaması 'O Makaleler Değiştirildi'
Wikipedia'dan Türkiye Açıklaması 'O Makaleler Değiştirildi'

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim