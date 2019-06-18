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WhatsApp'dan Dev Güncelleme!

Teknoloji devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların çok sevineceği yepyeni bir güncelleme ile gündemde.

WhatsApp'dan Dev Güncelleme!

Teknoloji devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların çok sevineceği yepyeni bir güncelleme ile gündemde.

18 Haziran 2019 Salı 07:12
WhatsApp'dan Dev Güncelleme!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın Android sürümünegelecek yeni güncelleme ile artık kullanıcıların yanlış kişiye fotoğraf göndermesinin önüne geçilmiş olacak.

Alıcı isimleri görülebilecek
Yeni güncelleme ile WhatsApp'taartık bir görseli paylaşırken alıcı isimlerini görebilmek mümkün hale gelecek.

Yani kullanıcılar paylaştıkları karenin doğru kişiye gidip gitmeyeceğini son bir kez kontrol edebilme şansına sahip olacak.

iOS uygulamasına da gelecek
Şu an için Beta aşamasında olan özelliğin önümüzdeki dönemde Android sürümüne entegre olması ve daha sonra iOS uygulamasına da gelmesi bekleniyor.

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whatsapp dan dev güncelleme
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