WhatsApp'dan Dev Güncelleme!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın Android sürümünegelecek yeni güncelleme ile artık kullanıcıların yanlış kişiye fotoğraf göndermesinin önüne geçilmiş olacak.

Alıcı isimleri görülebilecek

Yeni güncelleme ile WhatsApp'taartık bir görseli paylaşırken alıcı isimlerini görebilmek mümkün hale gelecek.

Yani kullanıcılar paylaştıkları karenin doğru kişiye gidip gitmeyeceğini son bir kez kontrol edebilme şansına sahip olacak.

iOS uygulamasına da gelecek

Şu an için Beta aşamasında olan özelliğin önümüzdeki dönemde Android sürümüne entegre olması ve daha sonra iOS uygulamasına da gelmesi bekleniyor.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA