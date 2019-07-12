WhatsApp'da Yeni dönem Başlıyor!

Teknoloji devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir güncelleme ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Buna göre WhatsApp'a hızlı düzenleme özelliği getiriliyor.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni bir özelliği ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

WHATSAPP'TAN YENİ ÖZELLİK

WhatsApp bir kez daha yeni özelliği ile gündeme geldi.

Söz konusu özellik, kullanıcıların alışkanlıklarını değiştirecek cinsten. Buna göre WhatsApp'ta gönderilen fotoğrafların kolayca yeniden düzenlenmesi artık mümkün olacak.

"Hızlı Düzenleme Kısayolu" adı verilen yeni özellik sayesinde kullanıcılar gönderdikleri hem fotoğrafın orijinal halini hem de düzenlenmiş olan diğer şeklini istedikleri kişi ile paylaşabiliyor.

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