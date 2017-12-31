Whatsapp Çöktü! Whatsapp'a Neden Girilemiyor ? Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp an itibariyle bir çok sorunla kullanıcılarını çıldırtmak üzere.

Whatsapp'a bağlantı sorunu yaşayan kullanıcılar sosyal medyadan 'Whatsapp'a neler oluyor, Whatsapp yeni yıla böyle girmemeliydi' şeklinde paylaşımlarda bulunuyor. Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp , Türkiye ve dünyanın bir çok ülkesinde bağlantı sorunları ile gündeme geldi. Whatsapp Neden açılmıyor? Whatsapp'ın web ve mobil uygulamalarında an itibariyle bir çok kullanıcı sorun yaşıyor. Whatsapp'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

KULLANICILARDAN WHATSAPP PAYLAŞIMLARI

WhatsApp'ta yaşanan bağlantı sorunu ile birlikte kullanıcılar da sosyal medyada paylaşım yapmaya başladı. İşte WhatsApp'ın çökme sorunuyla ilgili yapılan bazı paylaşımlar;

"WhatsApp yeni yıla girmek istemiyorum diyor #Yeniyil2018"

"#YeniYılaGirerken whatsapp'a bir haller olması :)"

"WhatsApp bozuldu galiba"

"Yine nasıl becerdiniz çökertmeyi"

"Whatsapp kardeşim yarın sabaha kadar bu şekilde kal lütfen"

"An itibarıyla WhatsApp çöktü"

SON DAKİKA! WHATSAPP İLE İLGİLİ BTK'DAN AÇIKLAMA

KAYNAK: HABERTÜRK