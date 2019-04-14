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WhatsApp Çöktü mü?Neden Girilemiyor!

WhatsApp çöktü mü? Neden girilemiyor? Dünyanın en çok kullanılan sosyal medyalarında dünya genelinde sorun yaşanıyor. WhatsApp bugün öğlen saatlerinde dünya genelinde çöktü. Uygulamaya girmeye çalışanlar mesaj gönderemiyor ya da mesaj alamıyor. Aynı sorun WhatsApp ile birlikte Instagram ve Facebook'ta da yaşanıyor.

WhatsApp Çöktü mü?Neden Girilemiyor!

WhatsApp çöktü mü? Neden girilemiyor? Dünyanın en çok kullanılan sosyal medyalarında dünya genelinde sorun yaşanıyor. WhatsApp bugün öğlen saatlerinde dünya genelinde çöktü. Uygulamaya girmeye çalışanlar mesaj gönderemiyor ya da mesaj alamıyor. Aynı sorun WhatsApp ile birlikte Instagram ve Facebook'ta da yaşanıyor.

14 Nisan 2019 Pazar 13:40
WhatsApp Çöktü mü?Neden Girilemiyor!

WhatsApp çöktü mü? Neden girilemiyor? Dünyanı nen çok kullanılan sosyal medyalarında dünya genelinde sorun yaşanıyor. WhatsApp bugün öğlen saatlerinde dünya genelinde çöktü. Uygulamaya girmeye çalışanlar mesaj gönderemiyor ya da alamıyor. Aynı sorun WhatsApp ile birlikte Instagram ve Facebook'ta da yaşanıyor.

WhatsApp, bugün TSİ 13.40 sularında dünya genelinde çöktü. Uygulamaya giren kullanıcılar mesaj ya da fotoğraf gönderemiyor. WhatsApp'tan konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken, Facebook ve Instagram'da da erişim sorunu yaşandığı göze çarpıyor. 

Haftalar önce yaşanan erişim sorununda Facebook, Instagram ve WhatsApp aynı anda erişimdem kopmuş ve saatlerce dünya genelinde normale dönememişti. 

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Whatsapp'a erişim sıkıntı yaşanıyor. Sosyal medya kullanıcıları Twitter hesaplarından whatsapp'ın çöktüğünü ve erişim sağlayamadıklarını paylaştılar.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp'ın yanı sıra bir diğer popüler sosyal medya uygulaması Instagram'da da erişim sorunu yaşanıyor. Yetkililerden ise henüz net bir açıklama gelmedi.

Son Güncelleme: 14.04.2019 13:47
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whatsapp çöktü neden girilemiyor
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