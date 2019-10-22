whatsapp bunu yapanı mahkemeye veriyor

Whatsapp ile ilgili her gün yeni haberler gelmeye devam ediyor. Whatsapp gündelik hayatımızı oldukça kolaylaştırmış durumda. Bu bağlamda Whatsapp kullanırken uymamız gereken bazı kurallar vardır. Grup üyelerinin mesaj gönderimlerinde adap kurallarına uymamaları iletişimde gergin anlar yaşatabiliyor. Örnek vermek gerekirse gruplarda kesinlikle yapmamanız gereken bir şey varsa o da bir grup üyesiyle karşılıklı diyaloğa girmektir. WhatsApp'ın 1 milyar kullanıcıyı geçtiği belirtiliyor. Whatsapp'ta grup kuralları nelerdir? Whatsapp'ta neler yapılmalı? Neler yapılmamalı? Soruların yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Arkadaşlarımızla rahatça iletişime geçmek için bize kolaylık sağlayan bu uygulama, grup özelliğiyle zaman zaman insanı sinirlendirebiliyor. Çünkü normal iletişim kuralları, Whatsapp gruplarındaki yazışmalarda görmezden gelinebiliyor, sağduyu kaybedilebiliyor Aile, apartman, işyeri, okul grupları, sizi doğrudan ilgilendirmeyen konularda sonu gelmeyen mesajlar, sahte bilgi paylaşanlar, kedi- köpek videoları, karikatürler. Whatsapp gruplarındaki yazışmalar bazen zor olabiliyor.

WHATSAPP'TAKİ GRUP KURALLARI NELERDİR?

Hayatımızın vazgeçilmez iletişim ortamlarından biri olan Whatsapp, birçok kişinin sıkça kullandığı bir uygulama haline gelmiş durumda. Yaşantımızı kolaylaştırırken arkadaşlarımızla açılan ortak sohbet gruplarıysa bazen gergin anları beraberinde getirebiliyor. Yüz yüze olamadığımız için sağlıklı iletişim kurulması zor olan bu gruplarda kötü anlara tanık olmamak için uymamız gereken bazı kurallar var.

Teknolojinin gelişmesiyle hayatımızın bir parçası haline Whatsapp hemen hemen hepimizin bolca vakit geçirdiği bir uygulama oldu. Arkadaşlarımızla rahatça iletişime geçmek için bize kolaylık sağlayan bu uygulama, grup özelliğiyle zaman zaman insanı sinirlendirebiliyor. Çünkü normal iletişim kuralları, Whatsapp gruplarındaki yazışmalarda görmezden gelinebiliyor, sağduyu kaybedilebiliyor.

Aile, apartman, işyeri, okul grupları, sizi doğrudan ilgilendirmeyen konularda sonu gelmeyen mesajlar, sahte bilgi paylaşanlar, kedi- köpek videoları, karikatürler. Whatsapp gruplarındaki yazışmalar bazen zor olabiliyor.

WHATSAPP ADAP KURALLARI NELER?

İşte gruplardaki o sinir bozucu kişi olmamak için dikkat etmeniz gereken birkaç nokta: Eğer yöneticiyseniz, kurduğunuz gruba dair kuralları belirleyip diğer grup üyeleriyle ne kadar erken paylaşırsanız o kadar iyi olabiliyor.

YAPILMAMASI GEREKEN: BİRE BİR KONUŞMALAR

Gruplarda kesinlikle yapmamanız gereken bir şey varsa o da bir grup üyesiyle karşılıklı diyaloğa girmektir. Diğer üyeleri ilgilendirmeyen konuları grupta konuşmak en yanlış davranışlardan biridir. Bu tür mesajları, ilgili kişiye doğrudan özel mesaj olarak atabilirsiniz. Bu yüzden mesajlarınızı atarken bir an durup herkesikapsayıp kapsamadığını düşünmenizde fayda var.

'Gönder' butonuna basmadan bir kez, hatta iki kez, mesajı doğru gruba gönderiyor olduğunu kontrol etmelisiniz. Yanlış gruba mesaj atarsanız en iyi ihtimalle biraz utanırsınız, ama gafınız o gruptaki insanlarla iletişiminizi bitirecek kadar büyük olabilir.

YAPILMAMASI GEREKEN: SPAM(MESAJ SAĞANAĞI)

Grupları art arda attığınız ya da sahte içerikli mesajlarla meşgul etmeyiniz. "Bu mesajı 10 kişiye göndermezseniz" kötü bir şey olmayacağını aklınızdan çıkarmayın.

YAPIN: MESAJLARINIZI KISA VE ÖZ TUTUN

Eğer söylemek istediklerinizi bir satırda ya da bir mesajda anlatabiliyorsanız, neden 10 tane ayrı mesaj gönderesiniz ki?

YAPILMAMASI GEREKEN: 'HAYALET ÜYE' OLMAYIN

Grup konuşmalarında, konuşmak istemeyen kişinin yeri yoktur. Ve diğer insanlar mesajların size ulaştığını, hatta mesajları okuduğunuzu görebiliyor. Yani diğer insanlar için sizden cevap beklemek sabırlarını taşırabilir.

YAPIN: GRUBA YENİ BİRİNİ EKLEMEDEN ÖNCE DİĞER ÜYELERE SORUN

Evinize birbirini tanımayan 30 kişiyi davet edip onları bir odaya kilitler miydiniz? Cevabı biliyorsunuz. O halde Whatsapp'ta da gruba yeni birini eklemek istediğinizde, diğer üyeleri bilgilendirip onların da onayını bekleyin. Ayrıca gruptan ayrılmadan önce herkesi bilgilendirmek de saygılı br hareket olacaktır.

WHATSAPP'A YENİ BİR ÖZELLİK GELİYOR

Özellik şimdilik beta sürümünde. Güvenlik konusunda uçtan uca şifreleme gibi özellikleri bünyesine katan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdi de 'kendini imha eden mesajları' test ediyor. Söz konusu özellik ile WhatsApp, gönderilen mesajları belirli bir süre sonra kendini imha edecek şekilde ayarlamanıza imkan tanıyor. 5 saniye ya da 1 saatte silinecek Sözcü'nün haberine göre, mesajlaşma uygulamasının

2.19.275 sürümünde ortaya çıkan bu özellik henüz beta sürümünde olduğu için herkes tarafından kullanılamıyor.

WHATSAPP

WhatsApp Messenger, akıllı telefonlar için geliştirilen, platformlararası çalışma özelliğine sahip bir mesajlaşma ve arama uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iPhone, Windows Phone ve Nokia telefonlarıyla uyumlu olan uygulama; 2G, 3G, 4G ya da Wi-Fi İnternet bağlantısı aracılığıyla kullanıcıların birbirlerine fotoğraf, video, ücretsiz arama, sesli ve yazılı mesaj ve belge göndermesini sağlar. Aynı adı taşıyan şirket, eski Yahoo! çalışanları olan Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD'de, Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulmuştur.

Facebook tarafından 4 milyar USD nakit para, 12 milyar USD hisse senedi ve 3 milyar USD sınırlandırılmış hisse senedi olmak üzere toplamda 19 milyar USD karşılığında satın alınmıştır. Bu satın alma işleminin bazı kişisel hakları ve bilgi mahremiyetini savunan gruplar tarafından durdurulması istenmiştir. Mark Zuckerberg yaptığı açıklama ile WhatsApp'ın 1 milyar kullanıcıya ulaştığını açıklamıştır.