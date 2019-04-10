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WhatsApp Artık O Cihazlara da Geliyor

WhatsApp yazılım geliştirme ekibinin uzun zamandır üzerinde çalıştığı iPad sürümüne ait yeni görüntüler de internette yayınlandı.

WhatsApp Artık O Cihazlara da Geliyor

WhatsApp yazılım geliştirme ekibinin uzun zamandır üzerinde çalıştığı iPad sürümüne ait yeni görüntüler de internette yayınlandı.

10 Nisan 2019 Çarşamba 16:15
WhatsApp Artık O Cihazlara da Geliyor

WhatsApp yazılım geliştirme ekibinin uzun zamandır üzerinde çalıştığı iPad sürümüne ait yeni  görüntüler de internette yayınlandı.

WhatsApp'ın iPad sürümüne bakıldığında daha çok WhatsApp Web benzeri bir arayüze sahip olduğu dikkat çekiyor. Konuşma kayıtları iki sütun halinde ekrana geliyor. Sol sütunda konuştuğunuz kişilerle olan sohbet kayıtları, sağda ise seçilen sohbetin içeriğini görebiliyorsunuz.

iPad'lerde WhatsApp'ı aynen iPhone'larda olduğu gibi kullanabileceksiniz. Uygulama ile ses kaydı gönderilebiliyor, görüntülü arama yapılabiliyor. Touch ID desteğine sahip olması beklenen WhatsApp'ı iPad üzerinden kullanabilmek için telefon numarası gerekiyor. Eğer telefonunuzdaki SIM kartın numarasını aktif hale getirirseniz, iPad'de WhatsApp'ı kullanabiliyorsunuz; ancak telefonunuzdaki WhatsApp pasif hale geliyor. Yani iki uygulamayı aynı anda kullanmak söz konusu değil.

WhatsApp'ın iPad'lere tam olarak ne zaman geleceği ve uygulanacağı  henüz açıklanmadı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 10.04.2019 16:19
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whatsapp artık cihazlara da geliyor
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