Whatsapp'a Yaş Sınırı Değişikliği Geliyor

Teknoloji ve yazılım haberleri paylaşan WeBetaInfo isimli web sitesinde yer alan habere göre Whatsapp'daki yaş sınırının kısa süre sonra artacağı öne sürülüyor.

HALİ HAZIRDAKİ YAŞ ŞARTI 13

AB'nin yeni yasasına göre, veri erişimi için tam rıza göstermek gerekecek ve bu hali hazırdaki yaş sınırıyla mümkün olmuyor. An itibariyle Whatsapp kullanımında 13 yaş sınırı bulunuyor. Haber her kullanıcıdan onay alınması zorunluluğu , Kullanım koşulları ve Şartlar bölümünde yaş sınırının 16 olarak düzenleneceği, 13 yaş sınırının an itibariyle yetersiz kaldığı belirtiliyor. İnternet sitesindeki habere göre ilgili değişikliğin 25 Mayıs 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği bildirilyor. Sosyal medyada büyük tartışmalara neden olan yaş sınırının nasıl doğrulanacağı, Whatsapp'ın ilgili onayı nasıl alacağıysa henüz belli değil.

25 MAYIS'TAN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Habertürk'ten Aytun Çelebi de konuyla ilgili bir haber yaptı. Avrupa Ülkelerinde 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girecek (General Data Protection Regulation - Genel Veri Koruma Yasası) isimli veri koruma yasasının bir çok teknoloji sitesini zora sokacağına yer verilen haberde, firmaların kullanıcı sözleşmelerini düzenlemesi gerektiği, özellikle Whatsapp 13 yaş olan sınırı 16'ya çekmesi gerektiği belirtiliyor.

KPSSCAFE - ANKARA