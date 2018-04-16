Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Whatsapp'a Yaş Sınırı Değişikliği Geliyor

Teknoloji ve yazılım haberleri paylaşan WeBetaInfo isimli web sitesinde yer alan habere göre Whatsapp'daki yaş sınırının kısa süre sonra artacağı öne sürülüyor.

banner396

Whatsapp'a Yaş Sınırı Değişikliği Geliyor

Teknoloji ve yazılım haberleri paylaşan WeBetaInfo isimli web sitesinde yer alan habere göre Whatsapp'daki yaş sınırının kısa süre sonra artacağı öne sürülüyor.

16 Nisan 2018 Pazartesi 19:44
Whatsapp'a Yaş Sınırı Değişikliği Geliyor

Teknoloji ve yazılım haberleri paylaşan WeBetaInfo isimli web sitesinde yer alan habere göre Whatsapp'daki yaş sınırının kısa süre sonra artacağı öne sürülüyor.

HALİ HAZIRDAKİ YAŞ ŞARTI 13

AB'nin yeni yasasına göre, veri erişimi için tam rıza göstermek gerekecek ve bu hali hazırdaki yaş sınırıyla mümkün olmuyor. An itibariyle Whatsapp kullanımında 13 yaş sınırı bulunuyor. Haber her kullanıcıdan onay alınması zorunluluğu , Kullanım koşulları ve Şartlar bölümünde yaş sınırının 16 olarak düzenleneceği, 13 yaş sınırının an itibariyle yetersiz kaldığı belirtiliyor. İnternet sitesindeki habere göre ilgili değişikliğin 25 Mayıs 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği bildirilyor. Sosyal medyada büyük tartışmalara neden olan yaş sınırının nasıl doğrulanacağı, Whatsapp'ın ilgili onayı nasıl alacağıysa henüz belli değil.

25 MAYIS'TAN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Habertürk'ten Aytun Çelebi de konuyla ilgili bir haber yaptı. Avrupa Ülkelerinde 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girecek (General Data Protection Regulation - Genel Veri Koruma Yasası) isimli veri koruma yasasının bir çok teknoloji sitesini zora sokacağına yer verilen haberde, firmaların kullanıcı sözleşmelerini düzenlemesi gerektiği, özellikle Whatsapp 13 yaş olan sınırı 16'ya çekmesi gerektiği belirtiliyor. 

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
WhatsAppWhatsapp Yaş Sınırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Katlanma Özelliğine Sahip İlk Telefon İçin Tarih Netleşiyor 
Katlanma Özelliğine Sahip İlk Telefon İçin Tarih Netleşiyor 
Whatsapp ve İnstagram'dan Sonra Facebook'a Yeni Özellik
Whatsapp ve İnstagram'dan Sonra Facebook'a Yeni Özellik
Önemli Uyarı! Chrome Kullananları Bekleyen Tehlike! 
Önemli Uyarı! Chrome Kullananları Bekleyen Tehlike! 

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim