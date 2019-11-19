Vodafone, Tcl Plex Akıllı Telefonu Türkiye’de Satışa Sunan İlk Operatör Oldu!

19 Kasım 2019 – Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, abonelerine son teknoloji akıllı telefonları ayrıcalıklarla sunmaya devam ediyor. Vodafone, dünyanın 170’ten fazla ülkesinde mobil ve internet ürün ve hizmetleri sunan TCL Communication’ın kendi adını taşıyan ilk akıllı telefonu TCL PLEX’i Türkiye’de kullanıcılara sunan ilk operatör oldu. Kullanıcılar, operatör kanalında sadece Vodafone’da satışı yapılacak olan TCL PLEX akıllı telefonu, tarifeye ek peşin fiyatına 12 aylık ödemelerle satın alabiliyor. Vodafone’un muadil telefon temini, ücretsiz kurulum ve danışman desteği sağladığı “Gülümseten Çözümler” platformuna dahil edilen TCL PLEX, 6 aylık Ekran Çözümü hediyesiyle birlikte geliyor.

Engin Aksoy: “TCL PLEX, operatör kanalında sadece Vodafone’da satışa sunulacak”

Türkiye’de herkesi akıllı telefon sahibi yapma hedefiyle en avantajlı ve cazip kampanyaları geliştirmeye devam ettiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Vodafone Türkiye olarak, en yeni dijital teknolojileri dünyayla aynı anda ve en uygun tekliflerle müşterilerimizin kullanımına sunmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda, dünyanın önde gelen teknoloji markalarından TCL Communication’ın kendi adını taşıyan ilk akıllı telefonu TCL PLEX’i Türkiye’de kullanıcılara sunan ilk operatör olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Müşterilerimiz, operatör kanalında sadece Vodafone’da satışı yapılacak TCL PLEX akıllı telefona tarifeye ek peşin fiyatına 12 aylık ödemeler ve 6 aylık Ekran Çözümü hediyesi ile birlikte sahip olabiliyor. TCL PLEX akıllı telefonun Vodafone ayrıcalıklarıyla birleştiğinde müşterilerimizin dijital deneyimini eşsiz kılacağına inanıyoruz. Tüm müşterilerimizi son teknolojiye sahip akıllı telefonlarla tanışabilecekleri ve tüm satış sonrası ihtiyaçlarını giderebilecekleri ‘Gülümseten Çözümler’ platformumuza davet ediyoruz.”

Yapay Zekâ ile kaliteli görüntüleme

TCL PLEX, TCL’in NXTVISION görsel teknolojisi ve üst düzey görüntü kalitesine sahip ekranıyla canlı görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Süper “düşük ışık” sensörü ve süper geniş açılı lense sahip üçlü Yapay Zekâ kamerasıyla kaliteli görüntüleme standartları sunan TCL PLEX ile kullanıcılar, diledikleri zaman özel ekran motorunu kullanarak sinema kalitesinde görüntüler elde edebiliyor. TCL PLEX, göz yorgunluğuna karşı koruma da sağlıyor ve “Uyarlanabilir Ton”, “Okuma Modu”, “Göz Konforu Modu” ile sürekli olarak en iyi ekran netliğini sunuyor. Dosyalar arasında kolayca arama yapabilme, işlevsel ve kaydırmalı görüntü silme özellikleriyle gelen TCL PLEX, kullanım alışkanlıklarına uyum sağlayan “Smart Panel” sayesinde kullanıcılara akıllı telefonlarını istedikleri şekilde kişiselleştirme imkânı veriyor. Kompakt tasarımıyla dikkat çeken TCL PLEX, parlak opal beyaz ve obsidyen siyah renklerde sunuluyor.

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