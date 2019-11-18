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“Vodafone Busıness Dijitalleşme Tırı” Ankara’da

#dijitalleşmeyolunda 12 şehirlik rotasına devam eden Vodafone Business Dijitalleşme Tırı, sekizinci durağı olan Ankara’da işletmelerle buluştu. Ankara’nın ardından İzmir, Bursa, Kocaeli ve İstanbul’a gidecek olan Vodafone Business Dijitalleşme Tırı şu ana kadar 3.165 kilometre yol katetti. Hedef 3 ayda 10 bin kişiye ulaşmak.

“Vodafone Busıness Dijitalleşme Tırı” Ankara’da

#dijitalleşmeyolunda 12 şehirlik rotasına devam eden Vodafone Business Dijitalleşme Tırı, sekizinci durağı olan Ankara’da işletmelerle buluştu. Ankara’nın ardından İzmir, Bursa, Kocaeli ve İstanbul’a gidecek olan Vodafone Business Dijitalleşme Tırı şu ana kadar 3.165 kilometre yol katetti. Hedef 3 ayda 10 bin kişiye ulaşmak.

18 Kasım 2019 Pazartesi 10:53
“Vodafone Busıness Dijitalleşme Tırı” Ankara’da

18 Kasım 2019 – Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, İstanbul’da bulunan teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab’de sunduğu dijital teknoloji çözümlerini Türkiye’nin diğer şehirlerindeki işletmelerle buluşturmaya devam ediyor. #dijitalleşmeyolunda toplam 12 şehri gezecek olan Vodafone Business Dijitalleşme Tırı’nın Adana, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Kayseri ve Antalya’nın ardından sekizinci durağı Ankara oldu. Ankara’nın ardından İzmir, Bursa, Kocaeli ve İstanbul’a gidecek olan ve şu ana kadar 3.165 kilometre yol kateden Vodafone Business Dijitalleşme Tırı, yaklaşık 3 ayda 10 binden fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Vodafone Business Dijitalleşme Tırı için Ankara’da gerçekleştirilen açılış törenine Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuz Yılmaz ve Vodafone Türkiye KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal katıldı.

Yusuf Aysal: “İhtiyaçlara özel çözüm üretiyoruz”

Küçük büyük tüm şirketlerin dijitalleşebildikleri ölçüde rekabet avantajını ellerinde tutabildiğini belirten Vodafone Türkiye KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal, şunları söyledi:

“Dünyada artık pek çok şirket, dijitalleşme ile fırsatlar yakalayabileceğinin, maliyetlerini azaltabileceğinin, verimliliği ve rekabet gücünü artırabileceğinin farkında. Vodafone Business olarak, işletmelerin ihtiyaçlarını yakından takip edip onlara özel çözümler üreterek dijitalleşme süreçlerine en hızlı şekilde destek oluyoruz. Bu kapsamda, işletmelere Red Kontrol’den Dijital Tarım İstasyonu’na, Metro Ethernet’ten Dijital Pazarlama Çözümleri’ne kadar işyerlerini dijitalleştirecek, verimlilik ve tasarruf sağlayacak geniş bir çözüm portföyü sunuyoruz. Türkiye’nin teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab’de sergilediğimiz bu çözümlerimizi Vodafone Business Dijitalleşme Tırı ile Ankaralı işletmelerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vodafone Business olarak, işletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözüm ve teknolojiler geliştirerek ‘dijitalleşme yolunda’ yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

Özel kampanyalar

Vodafone Business Dijitalleşme Tırı’nı ziyaret eden işletmeler, dijital skor da doldurarak dijitalleşmede hangi noktada olduklarını görebiliyor ve ihtiyaçlarına göre kendileri için en doğru çözüme ulaşabiliyor. Vodafone Business Dijitalleşme Tırı’nda, aralarında Red Kontrol, Dijital Tarım İstasyonu, Metro Ethernet, Araç ve Motor Takip, Güvenli Depo, Dijital Koruma, Onedio Reklam Hizmeti, Hedefli SMS, Güvenli Depo ve Kurumsal Sanal Ağ, Bulut Depo ve Sanal Sunucu’nun da bulunduğu toplam 20 dijital çözüm sergileniyor. Ziyaretçiler, Vodafone Business çözümleri hakkında bilgi alma ve ürünleri deneyimleme imkânı bulabildikleri gibi, dilerlerse yalnızca ziyaretçilere özel kampanyalarla ürünlere sahip olabiliyor.

Çevreyi korumaya yönelik projelerini sürdüren Vodafone, Dijitalleşme Tırı ile gittiği illerde elektronik atık da topluyor. Toplanan e-atıkların geri dönüşümünden elde edilecek gelirle, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat işbirliğiyle yürütülen “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında Anadolu’da bir okulda kodlama sınıfı oluşturulacak.

Ankara’ya 5 yılda 350 milyon TL’lik yatırım

Vodafone son 5 yılda 350 milyon TL’lik teknik yatırım yaptığı Ankara’da 4000’in üzerinde KOBİ’ye hizmet veriyor. Vodafone’un yaptığı ölçümlere göre, Ankara’daki her 10 işletmeden 2’si işini akıllı cihazlar ile yönetiyor; 2’si bilgilerini bulut teknolojisinden yararlanarak saklıyor; 1’inin e-ticaret sitelerinde hesabı var; 2’si şirketlerini sosyal medyada temsil ediyor. Ankara’nın dijital skoru ise 71.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 18.11.2019 11:03
Anahtar Kelimeler:
vodafone busıness dijitalleşme tırı ankara da
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