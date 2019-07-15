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Verinin inovasyon yolculuğu bu etkinlikte şekillenecek

Veriye yaptığı yatırımdan daha hızlı geri dönüş almak isteyen liderler, 8-10 Ekim 2019 tarihleri arasında Hitachi ev sahipliğinde düzenlenen NEXT 2019'da buluşuyor.

Verinin inovasyon yolculuğu bu etkinlikte şekillenecek

Veriye yaptığı yatırımdan daha hızlı geri dönüş almak isteyen liderler, 8-10 Ekim 2019 tarihleri arasında Hitachi ev sahipliğinde düzenlenen NEXT 2019'da buluşuyor.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:42
Verinin inovasyon yolculuğu bu etkinlikte şekillenecek

Büyümek isteyen şirketler yatırımı önce veri odaklı teknolojilere yapıyor. Veriye yapılan yatırımdan en yüksek geri dönüşü almanın yolu ise inovasyondan geçiyor. Hitachi ev sahipliğinde bu yıl 8-10 Ekim tarihleri Las Vegas'ta düzenlenen NEXT 2019, elde ettiği veriyi en iyi şekilde değerlendirmek isteyen liderleri bir araya getiriyor.

Veriye dayalı teknoloji ve iş süreçlerine öncülük eden uzmanları, fütüristleri ve realistleri buluşturan ilk akıllı teknoloji konferansı NEXT 2019, üç gün boyunca 50 farklı oturumda en yeni trendleri, stratejileri ve büyümeyi tetikleyecek araç setlerini katılımcılara sunuyor. Veri yatırımlarını ilgilendiren inovasyonlar hakkında en yeni bilgili birinci elden öğrenme fırsatı bulan katılımcılar, ayrıca etkinliğin sonunda DataOps Fundamentals sertifikasını almaya hak kazanıyor.

Hitachi Başkanı ve CEO'su Toshiaki Higashihara, Hitachi Vantara CEO'su Brian Householder ve Hitachi Ar-Ge Grubu Bilimsel Araştırma Ekibi Başkanı Dr. Kazuo Yano'nun konuşmacı olarak katılacağı NEXT 2019; DataOps, AIOps, IoT ve çok bulutlu çalışma ortamlarına ilişkin kritik bilgilerle derinleşmek isteyenler için kapılarını açacak.

DataOps kurumlara ne fayda sağlıyor?

Dijital dönüşüm şirketler için önem taşısa da, pek çok kurum için doğru bilgiyi doğru yerde ve doğru zamanda elde etmek halen kolay değil. Veri mühendisliğine yönelik zorluklar, şirket için kritik öneme sahip verinin tespitini ve anlamlı bilgiye dönüştürülmesini zahmetli bir iş haline getiriyor. Dahası, veri yönetişimi ve yasal uyumluluk gereklilikleri verinin nasıl paylaşıldığı ve yönetildiği konusunda yeni kısıtlamalar getirirken, dağıtık sınır bilişim ve bulut altyapıları yeni zorluklar ortaya çıkarıyor.

Veri için ortak çalışmayı teşvik eden bir yönetim disiplini olarak hızla yükselen DataOps, şirket içinde veriyi yönetenler ile aynı veriyi tüketenler arasındaki akışta iletişimi, entegrasyonu ve otomasyonu geliştiriyor. Hitachi Vantara, DataOps uygulamalarıyla dünyanın lider kuruluşlarında üretkenlik ve inovasyonu nasıl zirveye taşıdığını NEXT 2019'da detaylandıracak.

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