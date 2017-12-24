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Uzman Erbaşlara Müjdeli Haber Yeni KHK ile Geldi!

Uzman erbaşların uzun süredir beklediği düzenleme bugün yayımlanan KHK ile yürürlüğe girdi. Uzman erbaşlara zati silah müjdesi...

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Uzman Erbaşlara Müjdeli Haber Yeni KHK ile Geldi!

Uzman erbaşların uzun süredir beklediği düzenleme bugün yayımlanan KHK ile yürürlüğe girdi. Uzman erbaşlara zati silah müjdesi...

24 Aralık 2017 Pazar 17:32
Uzman Erbaşlara Müjdeli Haber Yeni KHK ile Geldi!

Uzman Erbaşlara Zati Silah Edinme Hakkı Geldi!

Uzman  Erbaşların uzun süredir beklediği zati silah edinme hakkı yeni KHK ile yürürlüğe girdi.  Resmi Gazete'de bugün yayımlanan KHK bir çok düzenlemeyi de beraberinde getirdi.

Kamudaki taşeronların istihdamı, PTT personel alımıyla ilgili süreç, Yeni kadro ihdasları, ihraç ve iadeler 695 ve 696 sayılı KHK'da yer alan düzenlemelerin bazıları. Uzman erbaşların uzun zamandır hükümetten talep ettiği zati silah edinme hakkıyla ilgili düzenleme de bugünkü KHK ile yürürlüğe girdi. Düzenlemenin ilgili maddesi şu şekilde :

"Milli Savunma Bakanlığınca temin edilen tabanca ve mermiler, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki subay, astsubay ve uzman erbaşlara; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca temin edilen tabanca ve mermiler, kendi bünyelerindeki subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara; Emniyet Genel Müdürlüğünce temin edilen tabanca ve mermiler, emniyet hizmetleri sınıfı personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra ünitelerinde istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerine, görevlerinde kullanmak üzere bedeli mukabili zati demirbaş silah olarak satılır. Satılan silahların ayrılma, ihraç ve benzeri sebeplerle geri alınma usul ve esasları ile satılma şekil ve şartları, zayi, hasar, onarım, kadro standardı dışı bırakılması, eğitim ve görevde kullanılan mermilerin bedelli veya bedelsiz temini ve diğer hususlar çıkarılan yönetmeliklerle belirlenir."

"Bu silahlar ve mermilerin satın alınması için gelecek yıllara sari taahhütlere girişmeye Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilidir."

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
Uzman ErbaşUzman Erbaş Zati Silah
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