Uygulamalar Sizi Ne Kadar Tanıyor?

İnternette bu kadar çok vakit harcarken uygulamalar hayatın vazgeçilmez birer parçası haline gelmiş durumda. Peki, uygulamaların bu çevrimiçi sürede ya da telefona indirildiği andan itibaren ele geçirdiği kişisel veri ve bilgiler kullanıcılar için ne kadar risk oluşturuyor?

Akıllı telefonlarda internet bağlantısını güven altına almak için VPN ve antivirüs programları çokça tercih edilirken, uygulamaların telefona indirildiği andan itibaren yasal bir şekilde eriştiği birçok kişisel veri bulunuyor.

Symantec tarafından Google Play ve iTunes’taki 100 uygulama üzerinde yapılan araştırmada uygulamalar ile paylaşılan dört kişisel veri başlığı şu şekilde:

● Telefon numarası: 100 uygulama arasında telefon numarası bilgilerine erişim isteyen uygulamaların yüzde 9’u Android ve yüzde 12’si iOS işletim sistemine sahip.

● E-posta adresi: 100 uygulama arasında e-posta bilgilerine erişim isteyen uygulamaların yüzde 44’ü Android ve yüzde 48’’i iOS işletim sistemine sahip.

● Kullanıcı Adı: 100 uygulama arasında kullanıcı adı bilgilerine erişim isteyen uygulamaların yüzde 30’u Android ve yüzde 33’ü iOS işletim sistemine sahip.

● Ev adresi: 100 uygulama arasında ev adresi bilgilerine erişim isteyen uygulamaların yüzde 5’i Android ve yüzde 4’ü iOS işletim sistemine sahip.

Uygulamalarda Riskli İzinler

Riskli izinler isteyen uygulamalarda ise Android yüzde 89 ile başı çekerken, iOS yüzde 39 ile dikkat çekiyor. Riskli izinler, uygulamaların kullanıcının kişisel verilerini içeren veri ya da kaynaklara erişim sağlaması ya da kullanıcının telefon hafızası ya da diğer uygulamaların işlevselliğine etkide bulunabilmesini anlamına geliyor.

Riskli izinlerde uygulamaların erişim sağlayabildiği özellik ve bilgiler ve işletim sistemlerine göre oranları:

Konum Bilgisi: 100 uygulama arasında konum takibi gerçekleştiren uygulamaların yüzde 45’i Android ve yüzde 25’i iOS işletim sistemine sahip.

Kamera Erişimi: 100 uygulama arasında kameraya erişimi olan uygulamaların yüzde 46’sı Android ve yüzde 25’i iOS işletim sistemine sahip.

Ses Kaydı: 100 uygulama arasında ses kaydı gerçekleştiren uygulamaların yüzde 25’i Android ve yüzde 9’u iOS işletim sistemine sahip.

Arama Geçmişini Okuma: 100 uygulama arasında arama geçmişine erişim sağlayabilen ve okuyabilen uygulamaların yüzde 10’u Android işletim sistemine sahip ve böyle bir iOS uygulaması yok.

Kısa Mesajları Okuyabilme: 100 uygulama arasında kısa mesajlara erişim sağlayabilen ve okuyabilen uygulamaların yüzde 15’i Android işletim sistemine sahip ve böyle bir iOS uygulaması yok.

iOS uygulamaların Android uygulamalara göre kişisel verilere daha çok önem verdiğini söylemek mümkün. Peki, bu izinler yine de gerekli mi? Bazı uygulamalar diğerlerine göre gereksiz izin isteklerinde mi bulunuyor?

1 milyondan fazla indirilen Android astronomi uygulaması Zodiac Signs 101 - 12 Zodiac Signs and Astrology uygulamasının istediği bazı izinler:

● Kullanıcının tam konumu

● Kullanıcının kişiler listesine erişim

● Kullanıcı adına kısa mesaj alabilme ve gönderebilme

● Kullanıcı adına aramalar yapabilme

● Kullanıcı adına aramaları yönlendirebilme

● Kullanıcının arama geçmişine erişim sağlama

● Kullanıcının kamerasına erişim sağlama

● Kullanıcının telefon hafızasına erişim sağlama

● Kullanıcının telefonunun donanım ve yazılım bilgilerine erişim sağlama

Bir fal uygulamasının bu tip izinlere erişim istemesi beklendik bir durum değildir. Hangi uygulamaların ne gibi izinler istediğine dikkat edilmeli ve uygulamanın doğası ile uyuşmayan özelliklere erişim isteyen uygulamalar akıllı telefonlardan kaldırılmalıdır. Uygulamalar tarafından ele geçirilen her türlü kişisel veri ve bilginin reklam ve benzeri amaçlarla başka partilerle de paylaşılabileceği unutulmamalıdır.

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