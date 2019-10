Üniversiteli girişimci adayları EUREKA’19’da bir araya geldi

Türkiye’nin yeni nesil ve yerli sosyal ağ uygulaması olmak için yola çıkan ve sosyal ihtiyaçlar doğrultusunda uygulamalar geliştiren girişim PeerBie, 16 Ekim 2019 tarihinde İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü İşletme Fakültesi’nde bu yıl 2’nci kez ve “Explore the Universe” temasıyla düzenlenen EUREKA’19 etkinliğinde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. 1986 yılından beri fakülte başta olmak üzere üniversiteye hizmet veren, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte İstanbul’un farklı üniversitelerinden gelen girişim tutkunu öğrenciler bir araya geldi ve başarılı girişimcilerle beyin fırtınası yapma fırsatı buldu.

Üniversite öğrencilerine girişimcilik ekosistemini eğlenceli bir şekilde tanıtmak, bu konuya dair bilinçlendirmek ve girişimcilik dünyasının en çok merak edilen konularına dair farkındalık yaratarak girişimci adaylarını cesaretlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, girişimci adayı gençler PeerBie standında girişimin kurucusu ile görüşüp bilgi alışverişi yaptı Ayrıca etkinlikte, PeerBie Kurucusu Semih Seçer PeerBie girişimine kadarki ABD’de deneyimleri ve PeerBie girişiminin süreçleri hakkında konuşma yaptı. Burada özellikle rol bazlı sosyal ağların önemi, hayattaki rollerin dijital ortamda daha verimli nasıl yönetilebileceği, yönetimi sırasında etkin uygulama kullanmanın kazandırabilecekleri gibi girişimci adayların en çok merak ettiği konular masaya yatırıldı.

“PeerBie ile kendini anlat”

Konuşma yaptığı panelde kendini ve hayatını katılımcılara PeerBie üzerinden tanımlayarak anlatan PeerBie Kurucusu Semih Seçer “Lise ve üniversite dönemimde çok merak ettiğim bir konu vardı. Mutlu olacak mıyım? Bu soru aslında hedeflerinizi belirleyecek bir soru ve siz fark etmeden size kaygı veriyor. Bu sorulara yanıt bulmak için ihtiyacınız olan belirli kaynaklar var. Bunlardan biri örneğin, üniversite öğrencisiyseniz, okuduğunuz bölüm ve fakülteden mezun olmuş kişilere ulaşmak ve şu an oldukları yeri bilmek, deneyimlerini kendi ağızlarından dinleyebilmek. İşte biz PeerBie ile hayatın rollerine uygun çok amaçlı uygulamalar ailesi kuruyoruz. Şu an PeerBie Üniversitem, PeerBie Adım Adım, PeerBie Belediyem ve PeerBie TAC, Türk - Amerikan Topluluğu uygulamaları ile hizmet veriyoruz. Kısa süreç içerisinde “İş Hayatım”, “Kreş” ve “Mahallem” kategorilerine özel uygulamaların da tamamlanması ile dünya çapında “rol bazlı” ağ ve verimlilik konusunda “ilk” olmaya hazırlanıyoruz. Bunun altında ise kendi yaşantımdan ilham alarak modellediğim bir girişim fikri yatıyor. Şu an PeerBie yazılım mühendisleri ve araştırma-geliştirme ekibi olarak 3 farklı kıtadan, 3 farklı ülkeden çalışıyoruz. Ofisimiz PeerBie. Fiziki bir ortamda bir aradaymışçasına çalışabiliyoruz” diyerek PeerBie’nin kuruluş hikayesinden esinlendiği konuşmasında girişimcilere, kendi hayatlarındaki her andan ilham almalarının altını çizdi. Ayrıca İstanbul Üniversitesi’ne ve bünyesindeki İşletme Kulübü’nün değerli etkinlik girişimini tebrik eden Seçer, “23 yıl göçmen olarak yaşadım ve ülkemden uzak kaldım. Uzak kaldım ancak gözlem ve takibe devam ettim. ABD’deyken Türkiye’deki ihtiyaçları görüp, dünyanın teknoloji geliştiricilerinin arasında çalışırken hangi inovasyon kanalının güçlendirilmesi gerektiğini daha iyi analiz etme şansı yakaladım. Gördüm ki Türkiye çok genç ve teknoloji meraklısı bir sosyolojik yapıya sahip. Bunun için sosyal fayda çatısı altında bir teknolojiye ihtiyaç duyulduğunu analiz ederek, Türkiye’ye geri dönüş yaptım. Burada gerek iş gerek özel hayatımdaki bilgi ve birikimimi bu girişim vesilesiyle üniversiteler başta olmak üzere sosyal fayda sağlayabilecek her platformda paylaşıyorum ve paylaşmaya devam edeceğim.” açıklamalarını yaptı.

Semih Seçer: “Artık konuşmuyoruz ama birbirimize muhtacız”

PeerBie kurucusu Semih Seçer ayrıca: “Artık konuşmuyoruz. Sözlü iletişim artık dijitale yerini bıraktı. Yine de birbirimize her durumda bağlı ve muhtaç bir ekosistemiz. Üst katımızda kim var? Yan sınıfta neler oluyor? Bu yanıtları bilmek ve bildirebilmek aslında ekosistemdeki rolünüzle çok bağlantılı. Ait olduğunuz rolde çözüm ararken, sizden sonra o role gelecek kişiye bir deneyim kaydediyorsunuz. Unutmayın, bilmediğiniz şeyden korkarsınız. Bildikçe rahatlar, doğru kararlar vermeye daha yakın olursunuz. PeerBie ile amacımız şimdi hayatınızı kolaylaştırmak” dedi.

İstanbul Üniversitesi İşletme Yönetimi ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Dr. Muhsin Murat Yaşlıoğlu, “Girişimcilik çağımızın en önemli konularından biri. Üniversite okuyan her öğrencinin en azından hakkında bilgi sahibi olması gerektiği bir kavram olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimiz, çağımızın tüm gelişmelerini yakından takip edip kendilerini geliştirmek durumundalar. Fakültemizin en eski öğrenci kulübü olan İşletme Kulübü ise sene içerisinde düzenlediği 5 büyük organizasyon ve yıllık olarak çıkarttığı dergisiyle bu konuda öğrenci arkadaşlarına birçok fırsat sunuyor. Farklı alanlarda düzenledikleri organizasyonlarla, alanında uzmanlaşmış üst düzey yöneticileri ve lider firmaları bir araya getirip, öğrencilerimizin ilk ağızdan bilgi almalarını sağlıyor. Geçtiğimiz sene ilk kez düzenlenen Eureka, girişimcilik dünyasına ait gelişmeleri yakalayan ve öğrencilerimizle buluşturan çok başarılı bir organizasyon. Bu alana eğilim göstermek isteyen öğrenciler için çok iyi bir kılavuz olmasının yanı sıra, öğretirken eğlendiren birçok aktiviteyi de içinde barındırıyor” açıklamasını yaptı.

