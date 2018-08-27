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Üniversitede şoke eden 'eskort' skandalı!

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde büyük bir internet skandalı yaşandı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin wewb sitesine giren öğrenciler 'öğrenci ofisleri' sekmesine girmeye çalıştıklarında eskort kadınların fotoğraf ve numaralarının yer aldığı bir siteye yönlendirildi. Üniversite rektörlüğünden yapılan açıklamada, olayın bir siber saldırı olduğu açıklanırken problem 2 saat içinde çözüldü.

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Üniversitede şoke eden 'eskort' skandalı!

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde büyük bir internet skandalı yaşandı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin wewb sitesine giren öğrenciler 'öğrenci ofisleri' sekmesine girmeye çalıştıklarında eskort kadınların fotoğraf ve numaralarının yer aldığı bir siteye yönlendirildi. Üniversite rektörlüğünden yapılan açıklamada, olayın bir siber saldırı olduğu açıklanırken problem 2 saat içinde çözüldü.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:52
Üniversitede şoke eden 'eskort' skandalı!

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde büyük bir internet skandalı yaşandı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin wewb sitesine giren öğrenciler 'öğrenci ofisleri' sekmesine girmeye çalıştıklarında eskort kadınların fotoğraf ve numaralarının yer aldığı bir siteye yönlendirildi. Üniversite rektörlüğünden yapılan açıklamada, olayın bir siber saldırı olduğu açıklanırken problem 2 saat içinde çözüldü.

Sözcü'den Uğur Enç'in hazırladığı habere göre, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bugün sabah saatlerinde büyük bir skandal yaşandı. Üniversitenin öğrenci işleri daire başkanlığının http://www.ogi.yildiz.edu.tr/ adresli internet portalına giren ve “öğrenci ofisleri” bölümünü tıklayan öğrenciler Darıca Eskort ve Gebze Eskort adı altında iki cinsel içerikli sekmeyle karşılaştı.

Söz konusu linklere tıklayan öğrenciler Kocaeli'de faaliyet gösteren eskort kadınların resimleri ve telefon numaralarını içeren internet sitelerine yönlendirildi. Söz konusu olayın bir siber saldırı olduğu öğrenilirken üniversite yönetimi yaklaşık 2 saat sonra sorunu çözdü ve cinsel içerikli site linklerini kaldırdı.

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Son Güncelleme: 27.08.2018 13:57
Anahtar Kelimeler:
üniversitede şoke eden eskort skandalı
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