Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Adil Kullanım Noktası 1 Ocak 2019'ta kalkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Veri indirme hızının iyileştirilmesi ve erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Adil Kullanım Kotası tamamen kaldırılacak" ifadelerini kullandı. Adil Kullanım Kotası (AKK)'nın kaldırılması dolayısıyla aboneler herhangi bir dilekçe vermeyecek. Bu uygulama nedeniyle de ilave ücret alınmayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak internet erişim hızı ve veri miktarının kullanıcılar için önemli göstergeler haline geldiğini, Adil Kullanım Noktası (AKN) uygulamasıyla veri indirme hızının iyileştirilmesinin önem kazandığını ifade etti.

Bu çerçevede limitsiz olarak tanıtılan paketlerde AKN veri miktarı ve AKN sonrası erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla 1 Mayıs 2018 tarihinde kademeli geçiş yapıldığını hatırlatan Bakan Turhan, 1 Ocak 2019 itibarıyla AKN'nin tamamen kaldırılmasıyla veri indirme ve erişim hızının artacağını bildirdi.

Turhan, kullanıcıların belirli bir kotayı aşması durumunda internet hızının yavaşlamasına neden olan AKN uygulamasının kaldırılması için altyapının geliştirildiğini ve kapasitenin artırıldığına dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı;

"Bu hizmeti veren işletmeci operatörler 1 Ocak 2019 itibarıyla uygulamayı kaldıracak. Kapasitenin üzerinde kullanımda yavaşlama oluyordu. Herkesin interneti eşit kullanması amacıyla getirilen AKN, internet altyapısının gittikçe gelişmesi ve kapasitesinin artması dolayısıyla artık kaldırılacak ve internet kullanımına sınırlama getirilmeyecek. AKN'nin kaldırılması dolayısıyla aboneler herhangi bir dilekçe vermeyecek. Bu uygulama nedeniyle de ilave ücret alınmayacak."

Turhan, AKN'nin kaldırılmasının ardından internet paketi dışında bir ücretin alınmayacağına dikkati çekerek, söz konusu paket ücretlerinin şirketler arasındaki rekabete göre belirlendiğini, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından da rekabetin denetlendiğini dile getirdi.

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