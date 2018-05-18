Ulaştırma Bakanı'ndan Wikipedia Açıklaması

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Wikipedia'nın engellemesinin kaldırılıp kaldırılmayacağına yönelik açıklamalarda bulundu.

Bakanlığın mahkeme kararının aksine bir harekette bulunamayacağını söyleyen Arslan, Wikipedia'nın engellemeye gerekçe olarak gösterilen içerikleri kaldırması ve mahkemenin olumlu yanıt vermesi durumunda engellemenin kaldırılabileceğini söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Sistemleri gönüllü editörlük üzerinden yürümesine rağmen Türkiye'den müdahale etmek isteyen editörleri engellediler. Uyardık, gereğini yapmadılar. Mahkeme karar aldı, karar çerçevesinde yayınları durduruldu. Biz, tekrar yayınların açılması adına sürekli görüşüyoruz. Çünkü ülkemiz insanına bir yerden hizmet gelecekse bu hizmetin devam etmesini istiyoruz. Fakat bugüne kadar mahkeme kararlarını uygulamak, editörleri serbest bırakmak ve hatalı bilgilerin düzeltilmesi yönünde bir adım atmadılar. Adımı attıkları andan itibaren mahkemeler de gerekli düzeltici kararları alır, biz de gerekli uygulamayı yaparız" dedi.

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