Ücretsiz Neflix Hesabı Nasıl Açılır?

Netflix son dönemlerin en popüler dizi ve film izleme platformu olarak önümüze çıktı. Dünyanın birçok ülkesinden sonra Türkiye'de de hizmet vermeye başlayan Netflix son olarak Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler: Sazan Sarmalı filmi vizyondayken Netflix'e satılması ile gündeme geldi.

Yılmaz Erdoğan'ın bu kararı sinema sektörünü ikiye bölerken, film izleyicilerini de ikiye bölmeyi başardı. Filmi para verip sinemada izleyenler para iadesi isterken, filmi izlemek için sinemaya gidemeyenler de Netflix'te vizyonla birlikte izlemenin keyfini çıkardı.

Peki Netflix'i ücretsiz izlemenin yöntemleri nelerdir?

ÜCRETSİZ NETFLİX HESABI AÇMA!

Birinci ve en çok kullanılan yöntem ücretsiz Netflix hesabı açmaktır. Yani Netflix tüm kullanıcılara 30 günlük deneme hesabı verir. Bu deneme hesabı sonunda beğenirseniz devam eder beğenmezseniz üyeliğinizi iptal edebilirsiniz. Peki netflix ücretsiz hesap nasıl açılır.

Yukarıdaki resimde de görüldüğü üzere 30 gün ücretsiz izleme imkanı sunuluyor.

30 Gün ücretsiz izleyin butonuna tıklayarak devam edin.

Planları görüntüle diyerek kendinize uygun bir plan seçmelisiniz. Burada temel ismi verilen planı seçmeniz önerilir.

Temel planı seçtikten sonra alt tarafta yer alan devam et butonuna tıklayarak ilerleyin.

Bu kısımda ücretsiz üyeliği başlatmak için mail adresinizi girmeli ve bir şifre belirlemelisiniz. Daha sonra devam et butonuna tıklayarak ilerleyin.

Daha sonra ödeme yönetimini seçeceğiniz sayfaya yönlendirilirsiniz. Burada Kredi Kartı veya Banka Kartı seçeneğini seçmelisiniz. Hediye Kodu henüz Türkiye'de kullanılmıyor.

Daha önce herhangi bir bankadan hesap açtınız ama kullanmadığınız bir kartınız varsa bu kartın bilgilerini buraya girebilirsiniz. Mevcut kullandığınız bir kartın bilgilerini girecekseniz unutmayın ki 30 gün dolmadan önce üyeliğinizi iptal ettirmelisiniz. Netflix üyelik iptali de oturum açtıktan sonra sağ üst köşede yer alan hesabım sekmesi üzerinden yapılır. Eğer kullanmadığınız, içinde para olmayan bir kartınızı girdiyseniz üyeliğiniz bir süre sonra otomatik olarak iptal olacaktır ancak siz yine de o kullandığınız kartınıza para yüklemeyin.

Daha sonra 30 günlük deneme süreniz başlar ve 30 günün sonunda biter.

Bu şekilde ücretsiz Netflix hesabı açabilirsiniz.

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