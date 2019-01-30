ücretsiz haber manşet tasarımları

Haberin içeriği kadar haber manşet tasarımları da oldukça önemlidir. Yabancı kaynaklı bir SEO kaynağında özgün içerik kadar özgün tasarım da katkı sağlar yazıyordu. KPSS Cafe olarak haber manşetlerimizi elimizden geldiği kadar kaliteli hazırlamaya çalışıyoruz. Haber siteleri hem son dakika gelişmelerini okurlarına aktarırken hızlı olmalı hem de kaliteli görsellerle işini iyi yapmalıdır. Haber manşet tasarımları konusunda internette çok az kaynak var.

Var olan kaynaklarda bazen yüksek ücretlere satılıyor.

KPSS Cafe manşetlerinden bazılarını ücretsiz olarak kullanıma sunuyoruz.

İşte kaliteli ve ücret haber manşet tasarımlarından bazıları...

Aşağıdaki görsellerin üzerine tıklayarak psd formatlarını indirebilirsiniz.

İstediğiniz özel bir tasarım olursa yorum bölümünden iletirseniz haber ve grafik editörümüz en kısa sürede dönüş yapacaktır.

Başka haber manşet tassarım isteğiiz olursa yorum bölümünden iletebilirsiniz.

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