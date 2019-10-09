Uçak bileti satışında yapay zekâ devrede!

Turizm sektöründe faaliyet gösteren havayolu şirketleri, havalimanları ve oteller “Büyük Veri” olarak adlandırılan bir veri tabanını kullanarak artık müşterilerine büyük avantajlar sunmaya başladı. Örneğin büyük veri şirketlerinin araştırmalarına göre, 30 dakikalık bir uçuşta bile bir motor başına yaklaşık 10 terabayt veri toplanıyor.

Elde edilen bu büyük verileri doğru anlayıp veriler arasında neden sonuç ilişkisi kurma ve öğrenme noktasında ise devreye yapay zekâ giriyor. Büyük veri, yapay zekâ sayesinde en iyi şekilde analiz edilerek müşterilere daha kaliteli hizmetler sunuluyor.

Türkiye’de de yapay zekânın uygulandığı örnekler artık ortaya çıkmaya başladı. Türkiye’nin en büyük uçak bileti satış sitesi Enuygun.com’un kullanıcılarına kolaylık sağlamak amacıyla geliştirdiği Akıllı Aktarma teknolojisi bunlardan birisi olarak öne çıkıyor.

Yapay zekâ "Akıllı Aktarma" logosu ile kendini gösteriyor

Akıllı Aktarma, yapay zekâ teknolojisiyle havayollarının anlaşmalarla bağlayamadığı uçuşların eşleştirildiği, böylece gitmek istediğiniz yere fiyat avantajlarıyla ya da daha kısa sürede aktarmalı olarak uçmanızı sağlayan akıllı bir teknoloji olarak dikkat çekiyor. Enuygun.com üzerinden bir arama yaptığınızda seçtiğiniz tarihe göre en uygun uçuştan pahalı olana doğru bir sıralama geliyor, fakat bazı uçuşların altında "Akıllı Aktarma" logosu görülebilir. Bu logonun bulunduğu uçuşlar hem uygun fiyatlı hem de havalimanında bekleyeceğiniz sürenin minimum olmasını sağlayacak olan uçuşlar anlamına geliyor.

Akıllı Aktarma’lı uçuşları tercih eden yolcular, bir önceki aktarmadaki uçuşta havayolu kaynaklı iptal, değişiklik ya da gecikmeler sebebiyle yaşanabilecek aksiliklerde iade, uçuş değişikliği ya da konaklama gibi faydalardan da yararlanabiliyor. Ayrıca Akıllı Aktarma altyapısı, her arama sonrasında makine öğrenmesi sayesinde kendini geliştiriyor, farklı rota ve tarihlerdeki milyarlarca uçuşun karşılaştırmasını yaparak karmaşık algoritmalarla büyük veriyi işliyor, böylece yepyeni uçuşlar bularak yeni rotalar yaratıyor. Örneğin yapay zeka tarafından yönetilen sistem, iki uçuş arasında 2 saatten kısa, 23 saatten uzun süre varsa, daha ucuz olsa bile bu alternatifleri göstermeyerek kullanıcının zor durumda kalıp kötü bir deneyim yaşamasını engelliyor.

Bu örnekten de anlaşılacağı üzere, Enuygun.com gibi turizm sektörünün her bir parçası yapay zekâyı hem müşteriye hem de sektöre kolaylık sağlamak için en iyi şekilde kullanmaya çalışıyor. Otobüs biletleri ve uçak biletlerinin yoğun şekilde satışının yapıldığı turizm sektöründe yapay zekâ uygulamaları kullanılmaya devam ettiği sürece veri tabanı daha da genişleyecek. Daha çok veri toplandıkça da daha kişiselleştirilmiş fırsatlar ve fiyatlar sunulacak.