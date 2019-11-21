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Twitter, yeni 'yanıt' özelliğini duyurdu!

Twitter’da artık kullanıcılar attıkları tweet’e gelen yanıtları saklayabilme imkanına sahip olacak. Böylece kullanıcılar oluşturdukları flood’daki farklı yanıtları, konu ile ilgisiz ve uygunsuz içerikleri saklayabilecek.

Twitter, yeni 'yanıt' özelliğini duyurdu!

Twitter’da artık kullanıcılar attıkları tweet’e gelen yanıtları saklayabilme imkanına sahip olacak. Böylece kullanıcılar oluşturdukları flood’daki farklı yanıtları, konu ile ilgisiz ve uygunsuz içerikleri saklayabilecek.

21 Kasım 2019 Perşembe 22:54
Twitter, yeni 'yanıt' özelliğini duyurdu!
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Türkiye’de yaklaşık 10 milyon aktif kullanıcısı olan Twitter’a yeni bir özellik geldi. Kullanıcıların artık attıkları tweet’lere verilen yanıtlar üzerindeki kontrolünü artıracak.

Twitter’dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

"Konuşurken herkes güvende ve rahat hissetmeli. Bunun olabilmesi için, platformdaki sohbetlerin yürüme şeklini değiştirmemiz gerekiyor. Mevcut durumda Tweet cevaplayanlar tartışmanının konusu veya tonunu değiştirip kitleniz ve konuşmak istediğiniz konuları amacından saptırabiliyorlar. Başlattığınız sohbetlerde daha fazla kontrol sahibi olmanız için tweet’lerinize verilen cevapları saklama seçeneğini test ettik. Öğrendik ki bu özellik sohbetlerinizi yönetme şeklinize yeni bir soluk getirecek. Bugünden itibaren bunu dünyadaki herkesin kullanımına açık hale getiriyoruz."

Çalışma şekli ise şöyle olacak: Herhangi bir kişi tweet’lerine gelen cevabı saklamayı seçebilecek. İsteyen herkes saklanmış tweet’leri tweet’te görünen gri ikona dokunarak görebilecek ve tweet’lerle etkileşime geçebilecek. Böylece başlattığınız sohbetler üzerinde daha fazla kontrolünüz olacak ama insanlar da isterlerse hala tüm sohbeti görebilecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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