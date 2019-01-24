Twitter Suni Gündem Belirlemeye Dur Diyecek mi?

Twitter, dünyanın en önde gelen sosyal medya platformlarından biridir. Türkiye'de de hatırı sayılır kullanıcı sayısı olan Twitter'da gerçek gündem para karşılığı oluşturulan suni gündem belirleme çalışmaları ile arka planda kalıyor. Özellikle spor bahis sitelerinin tanıtımları için kullanılan bu yöntem, polis olmak isteyen, atama bekleyen, siyasi iktidarın dikkatini çekmek isteyen kişiler tarafından yapılıyor. Her ne kadar ilk başta talepleri iletmek için masumane görünse de aslında gerçek gündemi gizlediği için son derece sakıncalıdır.

Sosyal medya platformlarından biri olan ve kullanıcıların duygu ve düşüncelerini yazarak, Twitter (Trend Topic) üzerinden gündem oluşturuyor. Son günlerde, Twitter gündemi başlıklarında (Trend Topic) para ödenerek oluşturulan yapay gündemler büyük tepki topluyor.

Twitter üzerinden oluşturulan yapay gündemde, başlıkların çoğunu kumar ve bahis sitelerinin reklamları oluşturuyor.

Twitter kullanıcıları uygulamayı kullandıklarında, karşılarına 20 adet gündem başlığı çıkıyor. Bu başlıkların neredeyse yarısını ise bahis ve kumar sitelerinin reklamları oluşturuyor. Paralı ödenerek oluşturulan yapay ve illegal gündemler, ülkenin öne çıkan gündem başlıklarını arka plana atıyor.

Genç kullanıcılar kumara teşvik ediliyor

Twitter gündemi üzerinden yapılan paralı bahis ve kumar reklamlarının, genç kullanıcıları kumara teşvik ettiği ve bu durumun gençlerin geleceği üzerinde olumsuz yönde etki ettiği ifade ediliyor.

Twitter kullanan genç bireyleri, gündem sayfasında %50'si kumar ve bahis reklamlarının bulunduğu başlıklar bekliyor.

Yapay ve illegal gündem satarak para kazanılıyor

Sosyal medya uzmanları, 30 dakikada Trend Topic (TT) konumunu elde etmenin mümkün olduğunu açıklıyor. Dünyada TT'den gelir temin eden on binlerin bulunduğunu da dile getiriliyor.

Twitter'ın bir sektör haline geldiğine de işaret eden uzmanlar; "Ortamın takipçi adedine göre fiyatlar belirleniyor. Takipçilerin büyük bölümü sanal. Bu anlamda dünyada büyük bir sektör var. Bini aşkın satış yapan web ortamı var," şeklinde açıklama yapıyorlar.

Uzmanlar, "Sosyal medyanın önemi artıyor. Burada Twitter'ın payı büyük. Türkiye'de 38 milyon, dünyada 500 milyon aktif Twitter kullanıcısı var. Sosyal medya esasında zararlı değil. Ama zararlı hale getiriliyor," şeklinde uyarıyor.

Yetkililerden atım atılması bekleniyor

Twitter üzerinen yapay ve paralı gündem oluşturulması kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılanırken, bu konuda yetkililerin bir adım atması bekleniyor.

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