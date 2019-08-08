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TÜRKİYE’NİN “İLLÜSTRATÖRLER PLATFORMU” KURULDU

İllüstrasyon alanında sektörü desteklemek amacıyla tasarlanan sosyal girişim projesi “İllüstratörler Platformu”, sektördeki problemleri ve çözüm yollarını araştırarak sektöre katkı sağlayacak çalışmalar sürdürecek.

TÜRKİYE’NİN “İLLÜSTRATÖRLER PLATFORMU” KURULDU

İllüstrasyon alanında sektörü desteklemek amacıyla tasarlanan sosyal girişim projesi “İllüstratörler Platformu”, sektördeki problemleri ve çözüm yollarını araştırarak sektöre katkı sağlayacak çalışmalar sürdürecek.

08 Ağustos 2019 Perşembe 18:12
TÜRKİYE’NİN “İLLÜSTRATÖRLER PLATFORMU” KURULDU

Uzun yıllar çocuk içerikleri alanında hizmet veren ZNN Network ‘ün sosyal misyon edinerek tasarladığı sosyal girişim projesi İllüstratörler Platformu, geçtiğimiz aylarda İllüstratörler Buluşması adı altında birçok şehirde illüstratör sanatçıları ve adaylarıyla buluşarak edindiği bilgilerle faaliyet alanlarını belirleyerek hizmet vermeye başladı.

Üyelik sistemiyle hizmet verecek olan platformun yapısında sektörde yer edinmiş isimlerinin yer aldığı danışma kurulu ve başta üniversiteler olmak üzere farklı sektörlerin dernek ve vakıf gibi iş birlikçileri olacak. Platformun danışma kurulu sektördeki sorunları çözmek üzere çalışmalar sürdürürken platform, bünyesindeki iş birlikçileriyle çeşitli etkinlikler düzenleyerek eğitim başta olmak üzere network geliştirme gibi alanlarda üyelerine fayda sağlayabilmeyi hedefliyor.

İllüstratör sanatçıları ve adaylarının üye olabileceği platform, üyelerine iş geliştirmeye yönelik projeler tasarlayarak iş olanaklarını genişletmeyi hedeflerken üyelerin portfolyalarını daha geniş kitlelere sunabilecekleri ortamlar yaratacak. Ayrıca üyeler hukuksal alanlarda platformdan görüş alabilcekler.

Uluslararası arenada da görünür bir ortam sağlamayı hedefleyen platform, yurtiçi ve yurtdışında illüstratörlerin yazar, yayıncı, reklam ajansı, kurumsal müşteri ve benzeri iş ortaklarıyla arasındaki sinerjinin güçlenmesi sağlarken, kendini geliştirmek isteyen herkesin katılabileceği akademik bir ortam da yaratmayı amaçlıyor.

Anahtar Kelimeler:
türkiye nin illüstratörler platformu kuruldu
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