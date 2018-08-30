Türkiye'de Bu Teknoloji Yaygınlaştığında 500 Bin Kişi İşsiz Kalacak!..

Dünya e-ticaret devi Amazon uzun süredir üzerinde çalıştığı kasiyersiz market uygulamasına resmen başladı. İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Prof.Dr. Taylan Yıldız bu duruma ilginç bir tespit yaparak, Bu teknolojinin Türkiye'ye gelmesi durumunda 500 bin kişinin işsiz kalacağını ifade ederek UBER örneğini de verdi.

Amazon kasiyersiz marketleri denemeye başladı bile. TÜRKİYE'DE BU TEKNOLOJİ YAYGINLAŞTIĞINDA 500 BİN KİŞİ İŞİNDEN OLACAK. UBER iş modelini önceden göremeyip taksicilere çözüm üretemeyenler... Bu teknoloji de geliyor. Şimdiden yeni istihdam alanları açmalıyız.

İşte Amazon'un kasiyersiz market teknolojisi;

Amazon kasiyersiz marketleri denemeye başladı bile.



TÜRKİYE'DE BU TEKNOLOJİ YAYGINLAŞTIĞINDA 500 BİN KİŞİ İŞİNDEN OLACAK.



UBER iş modelini önceden göremeyip taksicilere çözüm üretemeyenler... Bu teknoloji de geliyor. Şimdiden yeni istihdam alanları açmalıyız. pic.twitter.com/tvCzZjvN0U — Dr. Taylan Yıldız (@taylanyildiz) 30 Ağustos 2018

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