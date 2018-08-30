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Türkiye'de Bu Teknoloji Yaygınlaştığında 500 Bin Kişi İşsiz Kalacak!..

Dünya e-ticaret devi Amazon uzun süredir üzerinde çalıştığı kasiyersiz market uygulamasına resmen başladı. İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Prof.Dr. Taylan Yıldız bu duruma ilginç bir tespit yaparak, Bu teknolojinin Türkiye'ye gelmesi durumunda 500 bin kişinin işsiz kalacağını ifade ederek UBER örneğini de verdi.

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Türkiye'de Bu Teknoloji Yaygınlaştığında 500 Bin Kişi İşsiz Kalacak!..

Dünya e-ticaret devi Amazon uzun süredir üzerinde çalıştığı kasiyersiz market uygulamasına resmen başladı. İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Prof.Dr. Taylan Yıldız bu duruma ilginç bir tespit yaparak, Bu teknolojinin Türkiye'ye gelmesi durumunda 500 bin kişinin işsiz kalacağını ifade ederek UBER örneğini de verdi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 12:55
Türkiye'de Bu Teknoloji Yaygınlaştığında 500 Bin Kişi İşsiz Kalacak!..

Dünya e-ticaret devi Amazon uzun süredir üzerinde çalıştığı kasiyersiz market uygulamasına resmen başladı.  İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Prof.Dr. Taylan Yıldız bu duruma ilginç bir tespit yaparak, Bu teknolojinin Türkiye'ye gelmesi durumunda 500 bin kişinin işsiz kalacağını ifade ederek UBER örneğini de verdi.

Amazon kasiyersiz marketleri denemeye başladı bile. TÜRKİYE'DE BU TEKNOLOJİ YAYGINLAŞTIĞINDA 500 BİN KİŞİ İŞİNDEN OLACAK. UBER iş modelini önceden göremeyip taksicilere çözüm üretemeyenler... Bu teknoloji de geliyor. Şimdiden yeni istihdam alanları açmalıyız.

İşte Amazon'un kasiyersiz market teknolojisi;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 30.08.2018 14:03
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türkiye bu teknoloji yaygınlaştığında bin kişi işsiz kalacak
Yorumlar
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Abes 46 dakika önce

Saçma sapan işler bunlar.

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İşsiz Vatandaş 38 dakika önce

Yan gelip yatan süper emeklilik deyip millet vekili olmaya çalışan vatandaşlar, işte size fırsat Tarım ve hayvancılık başta olmak üzere iş kolları oluşturunda geleceğe hazırlık yapın.

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