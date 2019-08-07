türkiye uzay ajansı nın yönetim kadrosu belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Serdar Hüseyin Yıldırım atandı.

Ajansın yönetim kurulu üyeliklerine ise Prof. Dr. Yurdanur Tulunay, Prof. Dr. Sacit Özdemir, Doç. Dr. Lokman Kuzu, Dr. Ahmed Halid Akgiray, Cenk Şen ve Murat İkinci getirildi.

'TÜRKİYE'Yİ UZAY LİGİNE TAŞIYACAĞIZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da atamaları Twitter hesabından duyurdu.

Varank, atanan isimlerin özgeçmişlerine de yer verdiği paylaşımında “Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle atanan Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Resmi Gazete’de yayımlandı. ‘Milli Teknoloji Güçlü Sanayi’ vizyonumuzu uzay ve havacılık alanında hayata geçirecek yıldız kadromuzla Türkiye'yi uzay ligine taşıyacağız” ifadesini kullandı.

GÖREV SÜRESİ ÜÇ YIL

Ajansın kuruluş mevzuatına göre, başkan dışındaki yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olacak. Görev süresi biten üyeler yeniden seçilebilecek. Yönetim Kurulu her ay en az bir kere toplanacak. Yönetim kurulunun çalışma usul ve esasları, ajans tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

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