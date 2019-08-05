Türkiye geçen hafta Google'da en çok bunları aradı

Geçen haftanın en popüler Google aramaları arasında; Konut Kredisi Hesaplama, Sigara Fiyatları, Burçların Yeni Tarihleri, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Salda Gölü ilk sıralarda yer aldı.
Google Arama Trendleri’nin popülerlik sıralaması işe şöyle:
-Konut kredisi hesaplama
-Sigara fiyatları
-Burçların yeni tarihleri
-MTV
-Hilal Altınbilek, Kubilay Aka, Miray Daner
-Cengiz Sezici
-İstanbul İzmir Otoyolu, otoban ücretleri
-Pangolin pulu
-Salda Gölü
-YAŞ kararları 2019
-Otobüs yangını
-Cüneyt Cebenoyan
-RTÜK
-FED faiz kararı
-Ebru Polat, Hadise Reynmen dans
-Hazal Kaya, Ali Atay
-Bayram tatili 9 gün olacak mı?
-Okullar ne zaman açılacak?
-Ceza
-Erzurum deprem
-Mustafa İslamoğlu
-ÖSYM YKS tercih sonuçları
-LGS nakil sonuçları
-Engin Nurşani
-Tuvana Türkay
-Cesur Turgay
-Enver Paşa
-Osaka
-Bayram ikramiyesi ne zaman yatıyor?
-Doğalgaz zam
İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.
Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.
Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.
Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.
Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.
Instagram Sayfamız için Tıklayınız
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA