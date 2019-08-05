Türkiye geçen hafta Google'da en çok bunları aradı

Kullanıcıların ilgisini en çok çeken ve belli bir dönem içerisinde yapılan aramalarda popülerliği belirgin şekilde artış gösteren konuları öne çıkaran Google Arama Trendleri’ne, “sigara fiyatları, burçların yeni tarihleri” damga vurdu.