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Türkiye'de İnternet Kullanım Oranları!

Türkiye’de son 5 yılda internet kullanan kişilerin kullanım oranı yüzde 35.5 oranında artarken, internet bağlantısı olan hane oranı ise yüzde 39.2 artış gösterdi.

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Türkiye'de İnternet Kullanım Oranları!

Türkiye’de son 5 yılda internet kullanan kişilerin kullanım oranı yüzde 35.5 oranında artarken, internet bağlantısı olan hane oranı ise yüzde 39.2 artış gösterdi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:40
Türkiye'de İnternet Kullanım Oranları!

Türkiye’de son 5 yılda internet kullanan kişilerin kullanım oranı yüzde 35.5 oranında artarken, internet bağlantısı olan hane oranı ise yüzde 39.2 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) paylaştığı verilere göre, vergi ödemesinden alışverişe, sosyal medyadan film izlemeye kadar hayatın her anında yer alan internetin kullanım oranı her geçen gün artıyor. Son 5 yılın verileri baz alındığında, Nisan 2014’te yüzde 53.8 seviyesinde bulunan 16-74 yaş grubundakilerin internet kullanım oranı, 2018 yılının nisan ayında yüzde 72.9 olarak gerçekleşti. İnternet kullanan bireylerin oranı, bu dönemlerde yüzde 35.5 artış gösterdi.

İnternetin evlerde kullanımı, bağlantı ücretlerinin ucuzlaması, servis sağlayıcıların sayısının artması ve kampanyalar gibi etkenlerle yaygınlaştı. Nisan 2014’te her 100 haneden 60’ı internete erişim imkanına sahipken, 2018 Nisan ayında her 100 haneden 84’ü bu internet bağlantısına kavuştu. İnternet bulunan hanelerin oranı bu dönemde yüzde 39.2 arttı.

Teknolojik gelişmelerin de etkisiyle genişbant internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı, söz konusu dönemde yüzde 44.2 yükselişle yüzde 82.5’e ulaştı.

3 ERKEKTEN 1’İ İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPIYOR

İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin oranı, Nisan 2014’te yüzde 30,8 iken, bu yıl nisanda yüzde 29,3’e geriledi. Cinsiyete göre alışveriş yapma oranına bakıldığında, üç erkekten birinin internetten alışveriş yapmayı tercih ettiği görüldü. Kadınlarda ise bu oranı yüzde 25 olarak gerçekleşti.

Kaynaklar;Sputnik

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