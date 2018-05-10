Turkcell Diyarbakır'da 200 Personel Alımı daha Yapacak

Turkcell Global Bilgi'nin 10 sene önce kurduğu Diyarbakır Çağrı Merkezi'ndeki personel sayısının 300'den 500'e çıkarılacağı öğrenildi.

Diyarbakır'ın en büyük işvereni konumundaki Global Bilgi'nin Bin 500 müşteri temsilcisinin hizmet verdiği bir merkez haline gelmesi bekleniyor. Çağrı merkezini basın mensuplarına açan ve burada açıklamalarda bulunan Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, 200 kişilik bir alım daha yapılacağını söyledi.

Terzioğlu, "Diyarbakır şubemiz tek başına Turkcell’in toplam çağrılarının yüzde 16’sını karşılaması sebebiyle bizim için ayrı bir yere sahip. Bugüne kadar Diyarbakır il ekonomisine yaklaşık 450 milyon liralık katkı sağladık. Turkcell Global Bilgi istihdam ettiği çalışan sayısı ile Diyarbakır’ın en büyük işvereni olarak dikkat çekiyor. Turkcell Global Bilgi’nin yılsonuna kadar Diyarbakır’daki çalışan sayısının toplam bin 500 kişiye ulaşması bekleniyor. Diyarbakır çağrı merkezinde çalışanların yüzde 65’i kadın.

Türkçe dışında Kürtçe ve Arapça da dahil toplam 7 dilde müşterilerine hizmet veren Turkcell Global Bilgi, müşteri memnuniyetinde 19 yıllık tecrübesinin yanında teknolojik yenilikleri yakından takip ederek, yeni nesil müşteri yönetiminde geliştirici çözümler sunuyor. Diyarbakır dijital uygulamaları çok sevdi. BiP, fizy, Dergilik, TV+ ve Yaani gibi dijital uygulamaların en çok kullanan illerden biri Diyarbakır oldu. Nisan ayında Diyarbakırlılar sadece BiP’den 80 milyonun üzerinde mesaj gönderdiler." ifadelerini kullandı.

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