Turkcell'de kiralık telefon dönemi başladı

Turkcell'in şirketlerin dijitalleşmesi için geliştirdiği yeni çözümlerin detayları, Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata'nın katılımıyla düzenlenen toplantıda duyuruldu.

Buna göre, yeni geliştirilen proje kapsamında, şirketler artık Turkcell'den cep telefonu kiralayabilecek. İlk etapta cep telefonları için başlatılan proje, yakında tablet ve network cihazlarını da kapsayacak.

Bununla birlikte cep telefonu, tablet, bilgisayar ve diğer birçok ürünü satın almak isteyen şirketler için de Financell desteğiyle Dijital Dönüşüm Kredisi sunulacak.

Projeye ilişkin bilgi veren Özata, Türkiye'de bireylerin yanı sıra kurumların da dijital dönüşümünde öncü rol üstlendiklerine işaret ederek, şunları söyledi:

"Hayata geçirdiğimiz cihaz kiralama projemiz ile şirketlere özel cep telefonlarında kiralama dönemini başlatıyoruz. Böylece şirketlere kolaylık sağlarken bir yandan da yüzde 30'lara varan maliyet avantajı sağlıyoruz. Ayrıca kiralamak yerine satın almak isteyen kurumsal şirketlere özel kredi sistemini Financell ile birlikte hayata geçiriyoruz. Burada müşterilerimizin sadece ürün için değil aynı zamanda hizmet için de kredi alabileceğinin altını çizmek isterim. Geliştirdiğimiz projelerimizle bir yandan şirketlerin ihtiyaçlarına çözüm bulurken diğer yandan da ülke ekonomimize katkı sağlıyoruz."

'KİRALAMA PROJESİ 3 TELEFON MARKASININ 21 MODELİNDE GEÇERLİ'

Toplantın sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özata, kiralamanın şu anki modelde 20 adet ve üzeri için geçerli olduğunu, önümüzdeki günlerde bu sayının alta çekileceğini söyledi.

Özata, kredide alt üst limit belirlenmesi konusunda, "Limit, şirketin muhteviyatına bağlı olarak değişebilir. Şirketin kredibilitesi ile paralel" dedi.

Kiralama dönemi biten cihazların şirketlerin geri alınacağını, kiralama bedellerinin içinde sigortanın da bulunduğunu dile getiren Özata, 2 senelik kiralama sonunda Turkcell'in geri alacağını aktardı.

Özata, şu an 3 telefon markasının 21 modelinde geçerli olan kiralama projesinin, tüketicinin talebine göre önümüzdeki dönemde yaygınlaşabileceğini bildirdi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM KREDİSİ

Öte yandan Financell, artık teknolojik ürün ve hizmet almak isteyen şirketlere de ekim ayından itibaren finasman desteği sağlayacak.

Financell Dijital Dönüşüm Finansmanı, şirketlerin akıllı telefon, tablet, sunucu, bilgisayar gibi birçok teknolojik ürün alışverişlerini finanse edecek.

Financell'den finansman desteği alan şirketler, teknolojik ürünlerine doğrudan sahip olurken ödemelerini 36 aya kadar taksitlendirerek zamana yayma avantajı da elde edecek.

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