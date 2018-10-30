Türk Telekom İnternetten Numara Değişikliği Nasıl Yapılır?

Cep telefonu kullanıcıları bazen telefon numarasını çeşitli nedenlerden ötürü değiştirmek isteyebilir. Türk Telekom faturalı hat kullanıcıları internetten birkaç basit adımla telefon numarası değişikliği yapabilirler. İnternetten numara değişimi nasıl yapılır sorusuna cevap arayanlar haberimizde cevabını bulabilirler.

İNTERNETTEN NUMARA DEĞİŞTİRMEK ÜCRETLİ Mİ?

Türk Telekom faturalı hat kullanıcıları internet üzerinden yer alan online işlemler menüsünden bir kaç basit işlem ile numarasını değiştirebilir. Numara değişikliği ile ilgili Türk Telekom ''Bu bölümden hattınızın numara değişikliği işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Numara değişikliği talebiniz doğrultusunda yeni bir sim kart almaya gerek kalmadan numara havuzumuzdan seçeceğiniz yeni bir numaranın mevcut simkartınıza tanımlanması ile gerçekleştirilmektedir. Numara değişikliği işlemi için faturanıza 20 TL yansıtılacaktır. Eski numaranıza ait bir otomatik ödeme talimatınız bulunuyor ise yeni numaranız için talimat bilgilerinizin güncellenmesi gereklidir.'' uyarısında bulunuyor.

Yani numara değişikliği ücreti 20 TL'dir.

NUMARA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Türk Telekom'un resmi internet sitesi üzerinden online işlemler menüsüne giriş yaparak abonelik ve hat işlemlerim menüsünden numara değişikliği sekmesini seçerek yönergeleri izleyebilirsiniz.

Sistem size otomatik olarak 5 adet numara verir bu numaralardan birini seçmeniz gerekir. Verilen 5 numarayı beğenmediyseniz, başka numaraları da görmek istiyorsanız. Numara değişikliği sekmesine yeniden tıklayarak sayfayı yenilerseniz 5 yeni numara daha gelir. Sayfa da F5 yaparak yenileme işlemi yapmayınız. Oturumunuz kapanır ve yeniden giriş yapmanız gerekebilir.

Eğer bu numaralardan birini seçmezseniz sistem bu numaralardan birini otomatik olarak seçecektir.

Bu işlemleri yaptıktan sonra 24 saat içerisinde yeni numaranızı kullanmaya başlayabilirsiniz.

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