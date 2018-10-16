Türk Mühendisler CNC Makinesine İstiklal Marşı'nı Öğretti!

Tezmaksan Makina'nın Türk mühendisler tarafından geliştirilen Kapasitematik Yazılımı, CNC tezgahına İstiklal Marşı okutmayı başardı.

Tezmaksan Makina, tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve Kapasitematik Yazılımı ile CNC tezgahı ismi verilen makineye İstiklal Marşı okuttu.

ÇIKARDIĞI SESLER İSTİKLAL MARŞI

Firmadan yapılan açıklamaya göre MAKTEK Fuarı'nda sergilenen SW modeli CNC tezgahı parça işleme esnasında çıkardığı sesler notaya döküldü.

Farklı devirlerde çıkan bu sesler Kapasitematik Yazılımı ile İstiklal Marşı’nın notalarına çevrilerek CNC tezgahına yüklendi. Böylece SW modeli parça işleme esnasında İstiklal Marşı’nın ezgisini ortaya çıkardı.

İşte İstiklal Marşı Çalan Makine;