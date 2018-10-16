Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Türk Mühendisler CNC Makinesine İstiklal Marşı'nı Öğretti!

Tezmaksan Makina'nın Türk mühendisler tarafından geliştirilen Kapasitematik Yazılımı, CNC tezgahına İstiklal Marşı okutmayı başardı.

banner396

Türk Mühendisler CNC Makinesine İstiklal Marşı'nı Öğretti!

Tezmaksan Makina'nın Türk mühendisler tarafından geliştirilen Kapasitematik Yazılımı, CNC tezgahına İstiklal Marşı okutmayı başardı.

16 Ekim 2018 Salı 11:18
Türk Mühendisler CNC Makinesine İstiklal Marşı'nı Öğretti!

Tezmaksan Makina'nın Türk mühendisler tarafından geliştirilen Kapasitematik Yazılımı, CNC tezgahına İstiklal Marşı okutmayı başardı.

Tezmaksan Makina, tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve Kapasitematik Yazılımı ile CNC tezgahı ismi verilen makineye İstiklal Marşı okuttu.

ÇIKARDIĞI SESLER İSTİKLAL MARŞI

Firmadan yapılan açıklamaya göre MAKTEK Fuarı'nda sergilenen SW modeli CNC tezgahı parça işleme esnasında çıkardığı sesler notaya döküldü.

Farklı devirlerde çıkan bu sesler Kapasitematik Yazılımı ile İstiklal Marşı’nın notalarına çevrilerek CNC tezgahına yüklendi. Böylece SW modeli parça işleme esnasında İstiklal Marşı’nın ezgisini ortaya çıkardı.

İşte İstiklal Marşı Çalan Makine;

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.10.2018 12:26
Anahtar Kelimeler:
türk mühendisler cnc makinesine istiklal marşı öğretti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Whatsapp Kullananlara Güzel Haber!
Whatsapp Kullananlara Güzel Haber!
İnternete Bağlı Değilken Oynayabileceğiniz 5 Android Oyun
İnternete Bağlı Değilken Oynayabileceğiniz 5 Android Oyun
Facebook 30 Milyon Hesabı Çaldırdı!
Facebook 30 Milyon Hesabı Çaldırdı!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim