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Türk Mühendisler Başardı!.. Sesten 9 Kat Hızlı Silah!..

ASELSAN'ın, 2017 yılında Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF), Tufan Elektromanyetik Top Sistemi'ni tanıtmıştı. Türk Mühendisler geliştirdikleri harika silah üzerinde güncelleme ve geliştirmeler yaparak ses hızından 9 kat daha hızlı bir silah üretmeyi başardı.

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Türk Mühendisler Başardı!.. Sesten 9 Kat Hızlı Silah!..

ASELSAN'ın, 2017 yılında Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF), Tufan Elektromanyetik Top Sistemi'ni tanıtmıştı. Türk Mühendisler geliştirdikleri harika silah üzerinde güncelleme ve geliştirmeler yaparak ses hızından 9 kat daha hızlı bir silah üretmeyi başardı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:42
Türk Mühendisler Başardı!.. Sesten 9 Kat Hızlı Silah!..

ASELSAN'ın, 2017 yılında Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF), Tufan Elektromanyetik Top Sistemi'ni tanıtmıştı. Türk Mühendisler geliştirdikleri harika silah üzerinde güncelleme ve geliştirmeler yaparak ses hızından 9 kat daha hızlı bir silah üretmeyi başardı.

Tufan Elektromanyetik Top Sistemi'nin bir saniyedeki hızı 2 bin-2 bin 500 metre, yani ses hızının 6 katından fazla olduğu belirtilen sistemle geçen sürede atış testleri gerçekleştirildi.

Tufan Elektromanyetik Top Sistemi'nin ön prototipiyle Konya-Karapınar'da gerçekleştirilen atış testlerinde mühimmat, ses hızının 9 katı hızla hedefe gönderildi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de katıldığı testlerde, saniyede 3 bin metre namlu çıkış hızı sağlanarak rekor kırıldı. Bu değer, barut kullanan klasik silahların mermiyi atma hızının yaklaşık 3 katına karşılık geliyor.

Elektromanyetik fırlatma sistemleri, geleceğin hava savunma silahı olarak gösteriliyor. Bu teknoloji kullanılarak geliştirilen ve "railgun" adı verilen silahların çok uzun mesafelerde etkili olması, savunma alanında önemli bir kuvvet çarpanı olarak yer alması öngörülüyor.

Mühimmatın namludan yüksek hızla çıkması, klasik silahlara nazaran çok daha uzun menzillere atış yapılabilmesi anlamına geliyor. Türkiye'de geliştirilecek akıllı mühimmatlar ile birlikte "railgun" sistemleri hem uzun menzilli kara topçu silahı hem de çok etkili bir hava savunma silahı olarak kullanılabilecek.

Elektromanyetik fırlatma sistemleri sayesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal patlayıcı kullanılan konvansiyonel silahlara göre çok daha etkili silah sistemlerine sahip olması sağlanacak. 

Elektromanyetik fırlatma sistemlerinin geliştirme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla ASELSAN bünyesinde bir Geliştirme Laboratuvarı kuruldu. Bu laboratuvarda sistemin temel bileşenleri üzerinde araştırma ve geliştirme çalışmaları sürdürülüyor.

ASELSAN, ilerleyen dönemde bu teknolojinin tüm alt bileşenlerini geliştirmeyi sürdürerek daha ağır mühimmatların daha yüksek enerjilerle fırlatılmasını hedefliyor.

Türkiye, elektromanyetik fırlatma sistemleri konusunda yürütülen çalışmalar sayesinde birçok yeni teknoloji kazanacak.

Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Almanya, Fransa, Çin, Rusya, Güney Kore gibi ülkelerde de çalışmalar yürütülüyor.

ASELSAN, bu alanda geliştireceği ürünlerle dünyanın önde gelen üreticilerinden birisi haline gelmeyi hedefliyor.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
AselsanTürk MühendislerSes Hızı
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