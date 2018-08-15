Türk markası, 'iPhone değişim kampanyası' başlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''ABD menşeili elektronik ürünleri boykot edin' çağrısından sonra bir Türk markası olan akıllı telefon ve tablet üreticilerinden Reeder, iPhone değişim kampanyası başlattı. Reeder, eski iPhone'ların karşılığında bir değişim teklifinde bulunmak için başvuruları almayı bekliyor.

Amerika Birleşik Devleetleri ile Türkiye arasında yaşanan yaptırım krizlerinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı bir açıklamayla ABD menşeli ürünlere karşı boykot çağrısında bulunmuştu. Bu boykot çağrısının odağında ise Apple'ın ürettiği iPhone yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var. Ne yaptığımızı anlasınlar. Biz kendimize yeteceğiz" şeklinde açıklama yapmıştı.

Erdoğan'ın boykot çağrısından sonra ise bir Türk markası olan akıllı telefon ve tablet üreticilerinden Reeder firmasının, vatandaşların ellerindeki iPhone'ları Reeder marka telefonlarla değiştirmeleri için bir kampanya başlattığı bilgisi geldi.

'Buyback' olarak adlandırılan bu değişim kampanyasında firma, değişim kampanyasına katılmak isteyen kullanıcılardan, çalışır durumda olan iPhone telefonları kapsıyor. fakat, söz konusu değişim kampanyasının hangi modelde ne kadar indirime ya da karşılığa denk geleceği konusunda firma tarafından kesin bir açıklama yapılmadı.

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