tsk dan askerlere pubg uyarısı

Piyasaya çıktığı günden beri dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri haline gelen PUBG Mobile oyunu üzerinden diğer oyuncularla sesli ve yazılı olarak iletişim kurulabiliyor. Yeni Şafak'ın haberine göre bu durum nedeniyle TSK, askerlere önemli bir uyarıda bulundu.

TSK’nın yayınladığı uyarı yazısında PKK'lıların PUBG Mobile ile askerlerden istihbarat elde etmeye çalıştığı belirtildi. 'Teröristlerin PUBG Mobile oyunuyla askerleri arkadaş olarak ekleyebileceği' de özellikle vurgulandı. TSK, askerleri oyun içi iletişim konusunda daha dikkatli olmaları için uyardı.