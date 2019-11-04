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TikTok’un Yaratıcısından Yeni Telefon!

Popüler video uygulaması TikTok’un yapımcısı, Çinli teknoloji devi Bytedance, ilk telefonunu bu hafta dünyaya tanıtacak. Smartisan Jianguo Pro 3 adlı telefon, TikTok uygulamasına kilitli ekrandan bile kolayca ulaşılmasını sağlayacak kısayola da sahip olacak.

TikTok’un Yaratıcısından Yeni Telefon!

Popüler video uygulaması TikTok’un yapımcısı, Çinli teknoloji devi Bytedance, ilk telefonunu bu hafta dünyaya tanıtacak. Smartisan Jianguo Pro 3 adlı telefon, TikTok uygulamasına kilitli ekrandan bile kolayca ulaşılmasını sağlayacak kısayola da sahip olacak.

04 Kasım 2019 Pazartesi 14:55
TikTok’un Yaratıcısından Yeni Telefon!

Geçtiğimiz Ocak ayında Bytedace, Çin merkezli telefon şirketi Smartisan’dan çok sayıda patent almış, Temmuz’da ise TikTok yaratıcısının, yeni bir telefonla kullanıcılarının karşısına çıkacağı duyurulmuştu.

Aradan geçen zaman içinde kullanıma hazır hale getirilen Smartisan Jianguo Pro 3, ilk etapta sadece Çin’de satışa sunulacağı bildirildi. Telefonun özellikleri ise şöyle sıralanıyor: 6.39 inç full HD+ AMOLED display, 8/12 GB RAM, Qualcomm Snapdragon 855+ işlemci, arka camera 48-megapixel primary sensor + 13-megapixel wide-angle + 8-megapixel telephoto + 5-megapixel macro lens, ön kamera 20-megapixel, pil 4,000 mAh, software Smartisan OS 7.

KPSSCAFE.COM.TR

(BSHA)

Anahtar Kelimeler:
tiktok un yaratıcısından yeni telefon
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