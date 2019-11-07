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TikTok Yaratıcılığı Brand Week İstanbul’a Taşıdı

Dünyanın önde gelen kısa video platformu TikTok; marka, pazarlama, reklam, iletişim, teknoloji ve düşünce liderlerinin bir araya geldiği Brand Week İstanbul’da ilk kez yerini aldı.

TikTok Yaratıcılığı Brand Week İstanbul’a Taşıdı

Dünyanın önde gelen kısa video platformu TikTok; marka, pazarlama, reklam, iletişim, teknoloji ve düşünce liderlerinin bir araya geldiği Brand Week İstanbul’da ilk kez yerini aldı.

07 Kasım 2019 Perşembe 14:09
TikTok Yaratıcılığı Brand Week İstanbul’a Taşıdı

‘Özgünlük Kazandırır’ başlıklı konuşmasında katılımcıları TikTok hakkında bilgilendiren TikTok Global İş Geliştirme Direktörü Michael Modon, yaratıcılığın evrensel boyutuna dikkat çekti. Modon konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Günümüzde artık bir içeriğin komik olup olmadığını anlayabilmek için o dili bilmeniz gerekmiyor. Bu da yaratıcılığı evrensel bir boyuta taşıyor. TikTok da yaratıcılığı ön plana çıkaran bir uygulama. Milyonlarca içerik üreticisi TikTok'ta inanılmaz yeteneklerini ve gerçek anlarını kısa videolar aracılığıyla sergiliyor. Y ve Z kuşaklarının odaklanma süresinin çok kısa olduğunu da düşünürsek, TikTok daha çok onlara hitap eden bir platform.”

Giderek değişen marka algısına da değinen Modon “İnsanlar artık ihtiyaçlarını direkt olarak dile getirmiyorlar. Sosyal medyada ürettikleri içeriklerle arzularından bahsediyorlar. Bu arzulara hitap eden markalar onlara özgün seçenekler sunuyor. Bu da insanlarla markalar arasında yakın bir bağ kurulmasını sağlıyor.” dedi.

“Kendin olmak ödüllendiriliyor”

Michael Modon konuşması sona erdikten sonra TikTok fenomenleri Burak Özdemir (CZN Burak), Berke Arbaş ve Tuğba Güvenir’le kısa bir soru cevap oturumu düzenledi.

TikTok’ta 10 milyon takipçisi olan ve geniş bir kesimin ilgi gösterdiği restoran işletmecisi CZN Burak “İçeriklerimizde kendimiz gibi davranıp gerçekçi olduğumuz için güzel geri dönüşler alıyoruz. TikTok işimi yaratıcı ve eğlenceli bir şekilde sunmamı sağlıyor. İşimden dolayı TikTok’ta genellikle yemek yaparken çektiğim videoları paylaşıyorum ve her çektiğim videoda sürekli gülümsüyorum. Bu yüzden gülmediğim videolarda da neden gülmediğime dair yorumlar alıyorum.” dedi. Burak Özdemir ayrıca diğer içerik üreticilerine kendileri gibi davranmalarının daha çok ilgi göreceğini söyledi.

Üniversite öğrencileri olan Tuğba Güvenir ve Berke Arbaş da TikTok’ta paylaştıkları içeriklerle ilgili bilgi verdi. Tuğba Güvenir videolarında yabancı kullanıcıların içeriklerinden ilham aldığını belirtirken Berke Arbaş günlük hayatını yaratıcı ve eğlenceli bir şekilde paylaştığını söyledi.

TikTok Hakkında

TikTok önde gelen kısa video uygulamasıdır. İnsanların hayatlarına ilham vermeyi ve zenginleştirmeyi misyon edinen TikTok, dünya üzerindeki herkesin videolar aracılığıyla tutkularını paylaşabilmesi ve yaratıcılığını ortaya çıkarabilmesine uygun pozitif bir uygulama deneyimi sunar. TikTok’un Los Angeles, New York, Londra, Paris, Berlin, Dubai, Mumbai, Singapur, Jakarta, Seoul ve Tokyo'da global ofisleri mevcuttur. www.tiktok.com

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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