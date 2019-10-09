Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 16°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
101771
ALTIN
282.868
DOLAR
5.8375
STERLIN
7.1293
EURO
6.4099

Televizyon İzleme Süresi Her Geçen Yıl Azalıyor

Kitle iletişim araçları içerisinde 1930’lu yıllardan itibaren popülerliğini koruyan ancak son yıllarda tahtı sosyal medya tarafından sallanan televizyonların, izlenme süreleri her geçen yıl azalıyor. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan “Televizyon İzleme Eğilimleri” araştırmasında, 2006 yılından 2018 yılına kadar uzanan zaman diliminde, günlük ortalama televizyon izleme oranlarının her geçen yıl düştüğü gözlendi.

Televizyon İzleme Süresi Her Geçen Yıl Azalıyor

Kitle iletişim araçları içerisinde 1930’lu yıllardan itibaren popülerliğini koruyan ancak son yıllarda tahtı sosyal medya tarafından sallanan televizyonların, izlenme süreleri her geçen yıl azalıyor. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan “Televizyon İzleme Eğilimleri” araştırmasında, 2006 yılından 2018 yılına kadar uzanan zaman diliminde, günlük ortalama televizyon izleme oranlarının her geçen yıl düştüğü gözlendi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 09:22
Televizyon İzleme Süresi Her Geçen Yıl Azalıyor

Kitle iletişim araçları içerisinde 1930’lu yıllardan itibaren popülerliğini koruyan ancak son yıllarda tahtı sosyal medya tarafından sallanan televizyonların, izlenme süreleri her geçen yıl azalıyor. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan “Televizyon İzleme Eğilimleri” araştırmasında, 2006 yılından 2018 yılına kadar uzanan zaman diliminde, günlük ortalama televizyon izleme oranlarının her geçen yıl düştüğü gözlendi.

Medya takip kurumu Ajans PressRTÜK tarafından yapılan araştırmayı inceledi. 2006 yılında ortalama günlük televizyon izleme süresi 308 dakika olan Türkiye’de, 2009 yılında 263 dakika, 2012 yılında 234 dakika, geçen yıl ise 214 dakika günlük ortalama televizyon izlendi. En çok izlenen program türünün haberler ve yerli diziler olduğu gözlenirken, kadınların haber ve dizi, erkeklerin ise spor ve açık oturum programlarını daha fazla izlediği belirlendi. Akıllı telefonların yaşantımızın bir parçası olmasıyla beraber, televizyonlar da bu cihazların içine taşındı. Özellikle 15-24 yaş arası gençlerin büyük bir çoğunluğu televizyonu akıllı cihazlarından izliyor. Ayrıca yaş ortalamasıyla televizyon izleme süresinin doğru orantılı olduğu belirlenirken, eğitim düzeyi arttıkça da televizyon izlenen gün sayısının azaldığı görüldü.

TELEVİZYON MU SOSYAL MEDYA MI?

ITS Medya ve Ajans Press tarafından yapılan medya incelemesine göre ise sosyal medya ve televizyon mecralarının medya karnesi de belli oldu. 2015 yılından itibaren yazılı basın mecralarının taranarak incelemeye dâhil edildiği araştırmada, gazete ve dergilerde en çok sosyal medya anahtar kelimesi kullanıldı. 2015 yılından günümüze kadar 554 bin 43 adet sosyal medya geçen haber tespit edilirken, televizyon geçen haber sayısı ise 365 bin 505 olarak kayıtlara geçti.

Anahtar Kelimeler:
televizyon izleme süresi her geçen yıl azalıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Reductor adlı zararlı yazılım, HTTPS trafiğini ele geçiriyor
Reductor adlı zararlı yazılım, HTTPS trafiğini ele geçiriyor
Uçak bileti satışında yapay zekâ devrede!
Uçak bileti satışında yapay zekâ devrede!
Tehditler Artıyor, Baskı Yüksek ve Uykusuz Kalıyorlar
Tehditler Artıyor, Baskı Yüksek ve Uykusuz Kalıyorlar

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim