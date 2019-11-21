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Telegram Kurucusu: WhatsApp'ı Hemen Silin Çünkü...

Telegram kurucusu Pavel Durov, mesajlaşma uygulaması dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp her geçen gün adından söz ettirmeyi başarıyor son olarak Telegram kurucusu Pavel Durov güvenlik sorunları nedeniyle kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Telegram Kurucusu: WhatsApp'ı Hemen Silin Çünkü...

Telegram kurucusu Pavel Durov, mesajlaşma uygulaması dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp her geçen gün adından söz ettirmeyi başarıyor son olarak Telegram kurucusu Pavel Durov güvenlik sorunları nedeniyle kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

21 Kasım 2019 Perşembe 23:25
Telegram Kurucusu: WhatsApp'ı Hemen Silin Çünkü...

Telegram kanalından açıklama yapan Durov, WhatsApp’la ilgili eleştirilerde bulundu.

Durov, “WhatsApp mesajlarınızı korumuyor, bu uygulama fotoğraf ve mesajları izlemek için bir Truva Atı (zararlı yazılım) gibi kullanılıyor” dedi.

Sorunun WhatsApp’ın sahibi Facebook’un politikalarından kaynaklı olduğunu kaydeden Durov, uygulamadaki bu zafiyetin, geliştirici tarafından izinsiz şekilde verilere ulaşılmasını sağlayan bir 'backdoor algoritması' gibi kullanılabileceğini belirtti.

Durov, kullanıcılara güvenlik açığından dolayı uygulamayı telefonlarından silmelerini önerdi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 21.11.2019 23:33
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telegram kurucusu whatsapp ı hemen silin çünkü
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