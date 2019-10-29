Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 13°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Telefonunuzda Bu Uygulama Varsa Hemen Silin!

Google Play Store'da bulunan ve toplamda 8 milyon indirilen 42 farklı uygulamada, zararlı yazılım olduğu tespit edildi.

Telefonunuzda Bu Uygulama Varsa Hemen Silin!

Google Play Store'da bulunan ve toplamda 8 milyon indirilen 42 farklı uygulamada, zararlı yazılım olduğu tespit edildi.

29 Ekim 2019 Salı 20:00
Telefonunuzda Bu Uygulama Varsa Hemen Silin!

Artık, Google Play Store'da bulunan zararlı yazılım içeren uygulama haberlerini görünce şaşırmıyoruz. Google, her defasında bu uygulamaları mağazadan kaldırsa da silinen uygulamaların yerini, diğer zararlı uygulamalar dolduruyor.

Siber güvenlik firması ESET, Google Play Store'da bulunan 42 uygulamanın zararlı yazılım içerdiğini tespit etti. Toplamda 8 milyondan fazla indirme sayısına sahip uygulamalar, daha sonra Google Play Store'dan kaldırıldı.

Telefonlardan veri topluyor
Zararlı yazılıma sahip söz konusu uygulamalar, kullanıcılara tam ekran reklamlar göstererek; cihaz türünü, işletim sistemi sürümünü, dili, yüklü uygulama sayısını, kullanılabilir depolama alanını, batarya durumunu, cihazın köklü ve geliştirici modunun etkin olup olmadığını, Facebook ve Facebook Messenger'ın kurulu olup olmadığını öğrenip verileri ele geçiriyor.

Android telefonunuzda veya tabletinizde yukarıdaki uygulamalardan herhangi birine sahipseniz, hemen silmenizi tavsiye ediyoruz. Aksi halde kişisel verileriniz tehlikeye girebilir.

İşin ilginç yanı ise iOS App Store'da, aynı geliştiriciye ait birçok uygulama bulunuyor. Ancak bu uygulamalarda hiçbir zararlı yazılım tespit edilemedi. Bu da android'in iOS'a göre daha güvenli olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Google, zararlı uygulamalar için önlem alıyor
Kötü niyetli uygulamalar, Google Play Store için her zaman bir sorun oldu. Google, bu yılın başlarında yeni yapay zeka sistemini duyurarak, zararlı uygulamalarla mücadelesini sürekli geliştirdiğini açıklamıştı.

Öte yandan Google'ın güvenlik servisi Google Play Protect, yüklü uygulamaların güvenli olup olmadığını öğrenmek için günlük 50 milyar uygulamayı kullanıcıların telefonundan tarıyor. Şirket, aynı zamanda 2017 yılında Google Play Store'dan 700 bine yakın uygulamayı kaldırmış ve 100 bine yakın uygulama geliştiricisini engellemişti.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
telefonunuzda bu uygulama varsa hemen silin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni özellikleriyle iOS 13.2! İşte o güncelleme
Yeni özellikleriyle iOS 13.2! İşte o güncelleme
20 yılı aşkın siber tehdit uzmanlığı: Kaspersky, Tehdit İstihbaratı Portalı’na erişim sunuyor
20 yılı aşkın siber tehdit uzmanlığı: Kaspersky, Tehdit İstihbaratı Portalı’na erişim sunuyor
EMO 2019 "Akıllı teknolojiler yarının üretimini şekillendiriyor"
EMO 2019 "Akıllı teknolojiler yarının üretimini şekillendiriyor"

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim