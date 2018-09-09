Telefon ekranındaki çizikler nasıl yok edilir?

Cep telefonunuzun ekranındaki küçük çizikleri ortadan kaldırmak için bilmeniz gereken ipuçları var. Telefon ekranındaki çizikler bazen sinir bozucu bir hal alabilir bu nedenle çizikleri ortadan kaldırmak yerine para kaybetme pahasına telefon değişikliğine gidenler bile var.

Küçük çizikler için su ve karbonat işinizi göreccektir.

Bir çay kaşığı su ile iki çay kaşığı karbonatı karıştırın.

Oluşturduğunuz karışımın bir kısmını akıllı telefonunuzun ekranına sürün (bu sırada karışımın telefonunuzun içine veya düğmelerin arasına girmemesine dikkat edin) ve temiz bir bez yardımıyla dairesel hareketlerle silin. İşlem sonunda telefonunuzun ekranı ilk günkü kadar çiziksiz ve parlak olacaktır.

Deneyebileceğiniz diğer yöntemler arasında ekranı diş macunuyla silmek de var fakat bazı diş macunlarındaki küçük ve sert parçacıklar ekranı daha fazla çizebileceğinden, özel bir ekran cilası kullanmanız daha yerinde olacaktır. Parçacık içermeyen diş macunları ile silebilirsiniz.

Bu tür ekran cilaları, Amazon, alibaba gibi sitelerde uygun fiyatlarla satılıyor. Gelecekte ekranınızın çizilmesini engellemek için ekran koruma filmlerinden faydalanmanızı tavsiye ediyoruz.