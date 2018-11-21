Teknoloji Devi 3 Bin 800 TL'lik Telefonu 7 TL'ye Satacak!

Güney Kore'nin Teknoloji Devi LG markası Black Friday kapsamında 23 Kasım 2018 tarihinde fiyatı 3 bin 800 tl olan 7 adet LG G7 ThinQ model telefonu 7 TL'ye satacak. İşte detaylar...

Teknoloji Devi LG, Black Friday (Kara Cuma) kapsamında 7 adet LG G7 ThinQ marka telefonu sadece 7 TL'den satışa sunacak. Black Friday kampanyası 23 Kasım 2018 tarihinde sabah saat 10:00'da başlayıp aynı gün 22:00'da sona erecek.

Kampanya boyunca saat tam 10:00'da, 12:00'da, 14:00'da, 16:00'da, 18:00'da, 20:00'da, 22:00'da kullanıcılar 1 adet G7 ThinQ yu 7 TL den satın alabilecekler.

LG G7 ThinQ model telefon internette 3800 TL fiyat etiketi ile satılıyor.

Sadece 23 Kasım günü geçerli olacak kampanyada G7 ThinQ, 7 kullanıcıya 7 TL'ye satılacak. 23 Kasım 2018 saat; 10.00'u, 12.00'yi, 14.00'ü, 16.00'yı, 18.00'i, 20.00'yi ve 22.00'yi gösterdiğinde kullanıcılar 1 adet G7 ThinQ'yu (saat başına 1, toplam 7 adet) 7 TL'den satın alabilecektir. LG Özel Müşterim sitesinden gerçekleştirilecek kampanya, yine sitenin en üstünde bulunan saat baz alınarak uygulanacak.

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