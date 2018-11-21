Teknoloji Devi 3 Bin 800 TL'lik Telefonu 7 TL'ye Satacak!

Güney Kore'nin Teknoloji Devi LG markası Black Friday kapsamında 23 Kasım 2018 tarihinde fiyatı 3 bin 800 tl olan 7 adet LG G7 ThinQ model telefonu 7 TL'ye satacak. İşte detaylar...
Teknoloji Devi LG, Black Friday (Kara Cuma) kapsamında 7 adet LG G7 ThinQ marka telefonu sadece 7 TL'den satışa sunacak. Black Friday kampanyası 23 Kasım 2018 tarihinde sabah saat 10:00'da başlayıp aynı gün 22:00'da sona erecek.
Kampanya boyunca saat tam 10:00'da, 12:00'da, 14:00'da, 16:00'da, 18:00'da, 20:00'da, 22:00'da kullanıcılar 1 adet G7 ThinQ yu 7 TL den satın alabilecekler.
LG G7 ThinQ model telefon internette 3800 TL fiyat etiketi ile satılıyor.