Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs, İngiltere, ABD, Avustralya, Yeni Zelanda, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'da 6.000'den fazla bilgi güvenliği uzmanının katılımıyla gerçekleştirdiği Hacked Off! araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırma KOBİ'lerden, 10.000'den fazla kişinin çalıştığı halka açık şirketleri, finans, kamu ve enerji de dahil olmak üzere çeşitli sektörleri kapsıyor. Araştırmada her 10 şirketten 6’sının son 3 yılda veri ihlali yaşadığının ortaya çıkması ise en dikkat çeken bulgular arasında.

Tehditler Artıyor, Baskı Yüksek ve Uykusuz Kalıyorlar

Şirketlerinin karşı karşıya olduğu risklerin farkında olan bilgi güvenliği uzmanları, siber güvenliği tehdit eden risklerin giderek daha da karmaşık hale geldiğini düşünüyor. Ankete katılanların neredeyse yarısı (%49), şirketlerinin siber güvenliği konusunda endişelenerek geceleri uyuyamadığını ve stres altında yaşadıklarını belirtiyor. Yarısından fazlası (%58) ise şirketlerinin küresel bir siber saldırıya karşı hazır olmadığını düşündüğü için endişeli. Güvenlik uzmanlarının %53’ü, bütçe ve personel eksikliğinden dolayı mevcut görevinden ayrılmayı düşünüyor.

Umut ve Çözüm Oldukça Fazla!

Her 3 bilgi güvenliği uzmanından neredeyse 1’i (%29), ileri bir siber saldırı tespitinin bir hafta veya daha uzun süreceğini düşünürken, her 100 bilgi güvenliği uzmanından sadece 3’ü, gelişmiş atakların %100'ünün etkili bir şekilde tespit edilip engelleneceğini belirtiyor. “Zayıf siber güvenlik, bugün işletmeler için yadsınamaz bir tehdittir.” ifadelerinde bulunan Bitdefender Küresel Siber Güvenlik Araştırmacısı Liviu Arsene, “Şirketlere tavsiyemiz, kritik gelişme alanlarına odaklanmak olacaktır. Hacked Off! araştırmamız, bilgi güvenliği uzmanlarının, veri korumayı iyileştirme ve daha hızlı algılama ve yanıtlama, şirketlerinin siber güvenlik profillerini güçlendirmede ana itici güç olduğuna inandıklarını ortaya koymaktadır.

Buna ek olarak katılımcılar, ağ trafiği analizi ve anti-malware teknolojisi ile siber tehditleri tespit etmenin daha etkili yollarına da yatırım yapılması gerektiğini ileri sürüyorlar. Ayrıca 10 kişiden 7’si uç nokta güvenliğinin gelecekteki saldırıları önlemeye yardımcı olabileceğine inanıyor.” ifadelerinde bulundu.

*Yazıda bahsi geçen araştırma, Temmuz 2019’da 6.086 BT çalışanının katılımıyla Bitdefender Antivirüs tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın detaylı sonuçlarına http://bit.ly/BitdefenderHackOff linkinden ulaşabilirsiniz.