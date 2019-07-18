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Taahhütle alınan cep telefonlarında kritik düzenleme!
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Taahhütle alınan cep telefonlarında kritik düzenleme!

Vatandaşlar artık GSM operatörlerinden taahhütle satın aldıkları cep telefonlarını borcu bitmeden satamayacak. Bu düzenlemeyle "nakit ihtiyacını gidermek için taahhütle telefon alıp satan" vatandaşların önü de kapanacak.

Taahhütle alınan cep telefonlarında kritik düzenleme!

Vatandaşlar artık GSM operatörlerinden taahhütle satın aldıkları cep telefonlarını borcu bitmeden satamayacak. Bu düzenlemeyle "nakit ihtiyacını gidermek için taahhütle telefon alıp satan" vatandaşların önü de kapanacak.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:19
Taahhütle alınan cep telefonlarında kritik düzenleme!

Bazı vatandaşlar, nakit ihtiyaçlarını gidermek ve günlük nakit yaratmak için GSM operatörlerinden 12 ya da 24 ay taksitle aldığı yüksek tutarlı, yeni nesil cep telefonlarını, ambalajını bile açmadan bir başka baiye ya da internet üzerinden 1000 TL'ye kadar indirimle satıyordu. Meclis'ten dün gece geçen yeni yasa ile borcu bulunan ve taksitleri ödenmeyen cepler iletişime kapatılacak. Böylece, cep telefonu ile nakit yaratmanın yanı sıra dolandırma amaçlı girişimlerin de önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan açıklamalarda bulundu. Habertürk’ten Olcay Akdilek’in haberine göre; Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından bu yöntemle alınacak cepler için uygulamanın söz konusu olacağını söyledi.

Ekonomik düzenlemelerin de içinde yer aldığı ” torba yasa” Meclis’ten geçti. Yasada, cep telefonu alım satımına ilişkin çok önemli düzenlemeler yer aldı. Bunlardan biri de GSM şirketlerince yetkilendirilmiş bayilerden taksitle alınan cep telefonları…

Önce düzenlemeye bir göz atalım. Buna göre; Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’ne kayıtlıyken elektronik kimlik bilgisi kopyalanmış gerçek cihazlar ve mobil haberleşme hizmeti sunan işletmeciler tarafından finansman borcu bulunduğu bildiren cihazlar, borcun devam ettiği süre boyunca sadece eşleştirme yapılan abone numaralarıyla kullanılmak üzere kullanıma açılacak. İşletmeciler finansman borcu ödenen cihazları, eşleştirme yapılan numara kısıtının kaldırılması teminen MCKS’ye bildirecek.

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Habertürk

Anahtar Kelimeler:
taahhütle alınan cep telefonlarında kritik düzenleme
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