Taahhütle alınan cep telefonlarında kritik düzenleme!

Bazı vatandaşlar, nakit ihtiyaçlarını gidermek ve günlük nakit yaratmak için GSM operatörlerinden 12 ya da 24 ay taksitle aldığı yüksek tutarlı, yeni nesil cep telefonlarını, ambalajını bile açmadan bir başka baiye ya da internet üzerinden 1000 TL'ye kadar indirimle satıyordu. Meclis'ten dün gece geçen yeni yasa ile borcu bulunan ve taksitleri ödenmeyen cepler iletişime kapatılacak. Böylece, cep telefonu ile nakit yaratmanın yanı sıra dolandırma amaçlı girişimlerin de önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan açıklamalarda bulundu. Habertürk’ten Olcay Akdilek’in haberine göre; Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından bu yöntemle alınacak cepler için uygulamanın söz konusu olacağını söyledi.

Ekonomik düzenlemelerin de içinde yer aldığı ” torba yasa” Meclis’ten geçti. Yasada, cep telefonu alım satımına ilişkin çok önemli düzenlemeler yer aldı. Bunlardan biri de GSM şirketlerince yetkilendirilmiş bayilerden taksitle alınan cep telefonları…

Önce düzenlemeye bir göz atalım. Buna göre; Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’ne kayıtlıyken elektronik kimlik bilgisi kopyalanmış gerçek cihazlar ve mobil haberleşme hizmeti sunan işletmeciler tarafından finansman borcu bulunduğu bildiren cihazlar, borcun devam ettiği süre boyunca sadece eşleştirme yapılan abone numaralarıyla kullanılmak üzere kullanıma açılacak. İşletmeciler finansman borcu ödenen cihazları, eşleştirme yapılan numara kısıtının kaldırılması teminen MCKS’ye bildirecek.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Habertürk