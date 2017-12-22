Sosyal Medya Fenomeni Mafya Babasına Laf Atınca Öldürüldü!

Sosyal medyada kısa sürede binlerce takipçiye ulaşan 17 yaşındaki genç daha fazla tıklanma almak için ünlü uyuşturucu karteline hakaret ettiği bir videoyu yayımladı. Kısa süre sonra da öldürüldü.

Meksika'da çete terörü günden güne artış gösteriyor. Sosyal medyada paylaştığı videolarla binlerce takipçiye ulaşan 'Kulakan Korsanı' rumuzuyla tanınan Juan Luis Rosales, videolarına daha fazla izlenme sağlayabilmek için ülkenin ünlü uyuşturucu karteli Nemesio Servantes'e küfür ettiği bir videoyu yayımladı.

Servantes, Meksika'nın yanı sıra ABD'de de arananlar listesinde bulunan ülkenin en tehlikeli uyuşturucu çetelerinin birinin başında yer alıyor. Kartele küfür içeren videonun yayımlanmasından çok kısa süre sonra 17 yaşındaki genç çocuk 15 kurşunla vurulmuş halde bulundu. Meksika yönetimi bu tür cinayetler konusunda yetersiz kalıyor. Ülkede her gün 100'e yakın uyuşturucu cinayeti işleniyor. 2017 yılında işlenen cinayetlerin 20 bini geçmiş olduğu biliniyor.

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