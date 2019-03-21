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Sosyal Ağda Büyük Tuzak!

Sosyal medyada kurulan tuzaklarla ilgili Emniyet yetkilileri, sosyal ağlarda banka ismi ve logolarını taklit ederek sahte sitelere yönlendirdikleri kullanıcıların hesap bilgilerini çalıp dolandırıcılık yapan kişilere karşı dikkatli olunması ve Hiç bir hesapta özel bilgilerin paylaşılmaması gerektiği açıklamasında bulundu.

Sosyal Ağda Büyük Tuzak!

Sosyal medyada kurulan tuzaklarla ilgili Emniyet yetkilileri, sosyal ağlarda banka ismi ve logolarını taklit ederek sahte sitelere yönlendirdikleri kullanıcıların hesap bilgilerini çalıp dolandırıcılık yapan kişilere karşı dikkatli olunması ve Hiç bir hesapta özel bilgilerin paylaşılmaması gerektiği açıklamasında bulundu.

21 Mart 2019 Perşembe 14:26
Sosyal Ağda Büyük Tuzak!

Sosyal medyada kurulan tuzaklarla ilgili Emniyet yetkilileri, sosyal ağlarda  banka ismi ve logolarını taklit ederek sahte sitelere yönlendirdikleri kullanıcıların hesap bilgilerini çalıp dolandırıcılık yapan kişilere karşı dikkatli olunması ve Hiç bir hesapta özel bilgilerin paylaşılmaması gerektiği açıklamasında bulundu.

Emniyet Yetkililer, son zamanlarda  binlerce vatandaşın mağdur edildiği yeni dolandırıcılık yöntemi ile ilgili özellikle sosyal medya kullanıcılarını uyardı. Emniyet Yetkililer, mağdurların özellikle Twitter özerinden tuzağa çekildiğini, resmi kurum ve kuruluşların Twitter üzerinde açtıkları hesapları doğrulatarak isimlerinin yanına "mavi tık" aldıklarını bildirdi. "Mavi tık" bulunmayan hesaplarda yayınlanan, çeşitli vaatleri içeren ilanların bulunduğu linklere kesinlikle tıklamamak gerektiğine dikkat çekildi.

 YÖNTEM ŞÖYLE İŞLİYOR

Emniyetin yaptığı açıklamada, Siber dolandırıcılar, önce internet bankacılığı işlemlerinin güncellendiğini oluşturdukları sahte sosyal medya hesaplarından duyuruyor. Ardından banka resmi siteleri ile birebir kurguladıkları internet sitesine müşterileri yönlendiriyor. Linke tıkladıktan sonra, ilk kez tıklayanlara bankanın 7 bin lira para veya "telefon ile internet paketi" hediye edileceği yalanıyla kandırabildikleri kişilerin kart numarası ile şifrelerini ele geçiriyor.

Bu tarz dolandırıcılık olaylarına ilişkin emniyet ve banka ekiplerinin birlikte çalışmalar yaptıkları açıklaması yapıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 21.03.2019 14:42
Anahtar Kelimeler:
sosyal ağda büyük tuzak
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