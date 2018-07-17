Son Dakika: THY Uçağının Motoruna Kuş Çarptı: Uçak İnemiyor

Son dakika haberi: THY uçağına kuş çarptı.
Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Abuja seferini yapmakta olan TK 623 sefer sayılı uçağında kalkıştan kısa bir süre sonra motoruna kuş çarpması sonucu arıza meydana geldi.
Boeing 737 tipi uçak havada tur atarak yakıt azaltmaya başladı. Olayın ardından rotasını Çorlu Havalimanı'na çeviren uçak, Çorlu hava sahasında tur atarak yeterli iniş ağırlığına ulaşmak için yakıt harcıyor. Uçak yeterli iniş ağırlığına ulaşmasının ardından Atatürk Havalimanı'na inecek. Uçağın havada tur atması radar ekranında görüntülendi.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA