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SİM Kartlar Tarih Oluyor!.. İşte SIM kart yerine gelecek teknoloji!..

Teknoloji Devi Apple'ın son telefonu iPhone XS'in en çok konuşulan özelliği eSIM özelliği oldu. İşte eSIM hakkında bilinmesi gerekenler...

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SİM Kartlar Tarih Oluyor!.. İşte SIM kart yerine gelecek teknoloji!..

Teknoloji Devi Apple'ın son telefonu iPhone XS'in en çok konuşulan özelliği eSIM özelliği oldu. İşte eSIM hakkında bilinmesi gerekenler...

23 Eylül 2018 Pazar 19:16
SİM Kartlar Tarih Oluyor!.. İşte SIM kart yerine gelecek teknoloji!..

Akıllı cep telefonu teknolojisinde büyük değişimlere imza atan Apple, son ürünü iPhone XS'i de geçen hafta tanıttı.

BBC'de yer alan habere göre, yeni telefonun en çok konuşulan özelliği ise eSIM teknolojisi oldu.

Bugünlerde teknolojik gelişmeleri yakından takip eden kişiler için, eSIM en çok kullanılan kavramardan biri olmayı başardı. eSIM'in ne anlama geldiği, hayat değiştirecek bir değişim olup olmadığı teknoloji forumlarında tartışılmaya başlandı bile.

İşte bu yeni teknolojiyle ilgili bilmeniz gerekenler...

Telefona takılan küçük beyaz plastik kartlar olarak tanıdığımız SIM kartların aksine, eSIM, elimizle dokunabileceğimiz fiziki bir kart değil. Akıllı telefonunuza iliştirilecek küçük bir çipten ibaret. Fakat eSIM'in çalışabilmesi için cep telefonu operatörlerinin bu yeni teknolojiyi desteklemesi gerekiyor. Bu nedenle yeni iPhone'lardan (XS ya da XS Max) birini almak istiyorsanız, operatörünüzün bu yeni teknolojiyi desteklediğinden emin olmalısınız.

eSIM'lerle artık yeni bir telefon numarası kullanmak için plastik SIM kartı değiştirmenize gerek kalmayacak. eSIM tek bir telefonda iki hat kullanmaya olanak sağlıyor. Yani örneğin, bir hattı iş için kullanırken, diğerini özel yaşantınız için kullanabilirsiniz. Ancak aynı anda sadece birini kullanabileceksiniz.

Dahası bu iki hatta, internet ve konuşma ücretleri açısından da birbirinden farklı paketler tercih edebileceksiniz. eSIM teknolojisi yeni değil. Samsung 2016 yılında çıkardığı akıllı saati Gear S2'de bu teknolojiyi ilk kez kullanmıştı.

Apple akıllı saatinin üçüncü versiyonunda bu teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanıyor. eSIM'in, nano SIM kartlardan bile küçük olması, onları, akıllı saat segmenti için biçilmiş kaftan yapıyor.

Google'ın popüler akıllı telefonu Pixel 2'de de eSIM yer alıyor ancak dünya çapındaki tüm operatörler bu teknolojiyi henüz desteklemiyor.

eSİM'ler nasıl çalışıyor?

Bu teknolojinin, operatörler ya da farklı hatlar arasında geçiş yapmayı çok kolaylaştırmasının yanında önemli bir avantajı daha var.

O da yeniden yazılabilir olması.

Bu sayede yeni bir plastik kart beklemeye gerek olmaksızın, tek bir telefonla, operatör değiştirebileceksiniz.

eSIM'lerle, farklı cihazları bir mobil hesaba bağlamak da çok daha kolay olacak. 

Tüm yeni iPhone'lar fiziksel SİM kart yuvaları ile birlikte gelecek.

Yani eğer istemiyorsanız, henüz, iPhone eSİM kullanmak zorunda değilsiniz.

Kaynaklar; NTV

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 23.09.2018 20:26
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