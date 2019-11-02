SIM kartlar değişiyor! Milyonlarca cep telefonu kullanıcısını ilgilendiren gelişme

Akıllı telefon teknolojisinde büyük bir devrim başlatan Apple, son olarak iPhone 11 serisi telefonlarıyla dikkat çekmişti. Bu telefonların bir özelliği ise eSIM teknolojisi...

Bugünlerde teknolojik gelişmeleri yakından takip eden kişiler için, eSIM en çok kullanılan kelimelerin başında geliyor.

eSIM'in ne anlama geldiği, hayat değiştirecek bir değişim olup olmadığı tartışılıyor.

İşte bu yeni teknolojiyle ilgili bilmeniz gerekenler:

eSIM elektronik bir SIM kart... Başındaki "e" kelimesi ise ingilizce "embedded" (gömülü) kelimesinin kısaltması..

Telefona takılan küçük beyaz plastik kartlar olarak tanıdığımız SIM kartların aksine, eSIM, elimizle dokunabileceğimiz fiziki bir kart değil. Akıllı telefonunuza iliştirilecek küçük bir çipten ibaret.

Ancak eSIM'in çalışabilmesi için cep telefonu operatörlerinin bu yeni teknolojiyi desteklemesi gerekiyor. Bu nedenle geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPhone'lardan (iPhone 11 veya iPhone 11 Pro) birini almak istiyorsanız, operatörünüzün bu yeni teknolojiyi desteklediğinden emin olmalısınız.

eSIM'lerle artık yeni bir telefon numarası kullanmak için plastik SIM kartı değiştirmenize gerek olmayacak.

eSIM tek bir telefonda iki hat kullanmaya olanak sağlıyor. Yani örneğin, bir hattı iş için kullanırken, diğerini özel yaşantınız için kullanabilirsiniz. Ancak aynı anda sadece birini kullanabileceksiniz.

Dahası bu iki hatta, internet ve konuşma ücretleri açısından da birbirinden farklı paketler seçebileceksiniz.

Peki Apple iPhone 11 tamamen yeni bir teknoloji mi kullanıyor?

eSIM teknolojisi yeni değil. Samsung 2016 yılında çıkardığı akıllı saati Gear S2'de bu teknolojiyi kullandı.

Apple akıllı saatinin üçüncü versiyonunda bu teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanıyor. eSIM'in, nano SIM kartlardan bile küçük olması, onları, akıllı saat segmenti için biçilmiş kaftan yapıyor. Google'ın popüler akıllı telefonlarından Pixel 2'de de eSIM yer alıyor ancak dünya çapındaki tüm operatörler bu teknolojiyi henüz desteklemiyor.

eSIM'ler nasıl çalışıyor?

Bu teknolojinin, operatörler ya da farklı hatlar arasında geçiş yapmayı çok kolaylaştırmasının yanında önemli bir avantajı daha var.

O da yeniden yazılabilir olması.

Bu sayede yeni bir plastik kart beklemeye gerek olmaksızın, tek bir telefonla, operatör değiştirebileceksiniz..

eSIM'lerle, farklı cihazları bir mobil hesaba bağlamak da çok daha kolay olacak.

Yeni telefonda eSIM kullanmamak mümkün mü?

Tüm yeni iPhone'lar fiziksel SİM kart yuvaları ile birlikte gelecek.Yani eğer istemiyorsanız, henüz, iPhone eSİM kullanmak zorunda değilsiniz..

Yeni eSIM teknolojisi, mobil iletişim operatörleri birliği, Küresel Mobil İletişim Sistemleri (GSMA) tarafından destekleniyor.

Dolayısıyla, en azından teoride, dünyanın her yerinde kullanılabiliyor olması gerekiyor.

Ama pratikte, bu yeni teknoloji, yaygın olarak desteklenmeye başlamış değil. Şu anda yalnızca 10 ülkedeki operatörler eSIM hizmeti sunuyor: Avusturya, Kanada, Hırvatistan, Çekya, Macaristan, Hindistan, İspanya, İngiltere ve Amerika. (Buradaki operatörlerin de tamamı değil)

Yeni teknoloji ile tüketicilere mi, üreticilere mi daha çok yarıyor?

Tüm yeni teknolojiler gibi eSIM'in de eksileri ve artıları var.

Hatlar ve operatörler arasında geçişkenliği kolaylaştırması bir yana daha geniş resimde, bu gibi yeni ürünlerin, teknoloji bağımlılığını yeni boyutlara taşıyabileceği endişesi de dile getiriliyor.

SIM kart nedir?

Günümüzde tüketiciye sunulan iki tür cep telefonu bulunuyor. GSM (Global System for Mobile) ve CDMA (Code Division Multiple Access). GSM telefonlar SIM kartıyla çalışırken CDMA telefonlar SIM kartına ihtiyaç duymazlar.

SIM kartlar, üzerinde bir yonga barındıran küçük kartlardır. GSM telefonlar SIM kartı olmaksızın mobil ağlara bağlanamazlar. Bağlantı için tüm kritik bilgiler, kartta yer almaktadır.

CDMA taşıyıcıları, ağında kullanımına izin verdiği tüm telefonların bir listesini tutar. Telefonlar ESN (elektronik seri numara) koduna göre izlenir, bu sayede SIM kartına ihtiyaç duyulmaz. CDMA telefonlar etkinleştirildikten sonra ilgili ağa direkt olarak bağlanabilir.

ABD'de AT&T ve T-Mobile dışında birçok mobil taşıyıcı, CDMA telefonları kullanmaktadır. Dünya çapında ise GSM çok daha popüler bir teknolojidir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA