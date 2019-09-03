siber güvenlik uzmanlarına ihtiyaç artacak

Üsküdar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı, öğrenci kabulüne başladı.

Program hakkında bilgi veren Üsküdar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Siber Güvenlik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Avcıbaş, siber güvenlik alanında yetişecek uzmanların kurumlar, şirketler ve devletler için önemli bir gereksinim haline geldiğini söyledi. Avcıbaş, “Bilişim teknolojilerinin suçlular tarafından gerek hedef gerekse de araç olarak kullanılmasıyla, söz konusu teknolojileri kullanan kişi, kurum, kuruluş ve toplumlar risk altına girmiştir. Bilgisayar sistemlerine sızan kötü niyetli kişiler kurumların ve şirketlerin büyük zararlara uğramasına sebep olmaktadır. Siber güvenlik alanında yetişecek uzmanlar hem kurumlar ve ticari şirketler hem de devletler için önemli bir gereksinim haline gelmiştir” dedi.

Prof. Dr. İsmail Avcıbaş, Siber Güvenlik Anabilim Dalı İngilizce ve Türkçe Yüksek Lisans Programının, alanı ile ilgili teorik ve teknolojik gereksinim ve donanımlara sahip, alanındaki gelişmeleri tüm dünya ile eş zamanlı olarak takip etme becerisini kazanmış, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu siber güvenlik uzmanlarını yetiştirmeyi amaçladığını söyledi. Prof. Dr. Avcıbaş, programa üniversite sınavında Eşit Ağırlıklı ve Sayısal Ağırlıklı puan türünde öğrenci kabul eden lisans programları mezunlarının başvurabileceğini kaydetti.

Bilimsel hazırlık programı gerektiğinde uygulanıyor

Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı kapsamında gerekli görüldüğü durumda Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacak. Bilimsel Hazırlık Programında öğrenciyi alan derslerine hazırlayan Ayrık Matematik, Algoritma ve Programlamaya Giriş, İşletim Sistemleri, Veri Yapıları gibi dersler yer alıyor.

Bilimsel hazırlık sonrasında ise “Siber Sistemler ve Bilgi Güvenliği”, “Kriptografiye Giriş”, “Ağ Güvenliği”, “Uygulama Güvenliği” gibi zorunlu derslerin yanı sıra “Siber Saldırı Teknikleri”, “Kötü Amaçlı Yazılım Analizi ve Tespiti”, “Kripto Para Teknolojileri”, “Siber Güvenlikte Yapay Zekâ” derslerinin yer aldığı seçmeli dersler veriliyor.

Tezli Yüksek Lisans Programında üç adet seçmeli ders, Tezsiz Yüksek Lisans Programında altı adet seçmeli ders alınıyor.

Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı mezunları, geniş bir alanda çalışma imkânına sahip oluyor. Üsküdar Üniversitesi Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı mezunları, kamu ve özel sektörde bilgi güvenliği uzmanı, güvenli yazılım uzmanı, bilgi güvenliği analisti, ağ güvenliği uzmanı, sızma testleri uzmanı, zafiyet analisti, zararlı yazılım analisti, bilgi güvenliği yöneticisi gibi pozisyonlarda görev alabilecek. Siber güvenlik konusunda araştırmacı veya akademisyen olarak kariyer sahibi olmak isteyen tezli yüksek lisans mezunları, siber güvenlik, bilgisayar mühendisliği veya ilgili diğer alanlarda doktora eğitimlerine devam edebilecek.

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